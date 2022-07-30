Как в россии ищут желающих умереть за шизофрению путина

С формированием армейского корпуса в мулино у оккупантов не все так гладко, и это в целом яркий маркер проблем с набором желающих воевать в Украине.

Оккупанты скребут "пушечное мясо" по всем закромам

В мае в западном военном округе, на базе в Мулино началось формирование 3 армейского корпуса, для чего со складов и центров обеспечения мобилизационного развертывания начали съем с хранения военной техники. Предварительно не менее 700 единиц.

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российское командование ставило своей целью сформировать не менее шести танковых батальонов численностью 187 танков и 12 мотострелковых батальонов, численность 357 ББМ.

В июне проявилась проблема комплектации личным составом корпуса, в связи с чем решили сформировать его в основном за счет наемников, в том числе – из состава частных военных кампаний.

В июле в ряде высших военных учебных заведений россии сократили учебный процесс для будущих офицеров, а также сокращено/ускорено зачетную сессию. Кроме того, для годного для службы профессорско-преподавательского состава перенесли плановые отпуска за текущий год с последующей их отправкой в мулино для оказания помощи в подготовке подразделений.

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Закатить рукава пришлось даже генералам

По сути, формирование корпуса затягивается и вызывает у командования российских оккупационных войск вопросы. В результате на этой неделе для проведения проверки уровня комплектования частей и подразделений корпуса в Мулино прибыла комиссия главного командования сухопутных войск во главе с генералом армии салюковым.

То есть темпами набора и формирования недовольны настолько, что сам салюков снизился до выезда в мулино. В конце концов формирование корпуса в мулино ведется преимущественно за счет наемников, которым при заключении договора выплачивают помимо месячной платы одновременно 200 тысяч рублей единовременной выплаты. Правда, контракт можно заключить как минимум на четыре месяца.

Собственно вот такой набор подводных камней для формирования, казалось бы, корпуса… 15 тысяч человек. А который месяц корячатся. Думаю, до конца августа соберут более-менее состав, но в общем очень показательно, как много желающих в россии идти умирать в Украине за шизофрению путина.

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