Окупанти шкребуть "гарматне м'ясо" по всіх засіках

У травні в західному військовому окрузі, на базі в муліно почалося формування 3 армійського корпусу, для чого зі складів та центрів забезпечення мобілізаційного розгортання розпочали знімання зі зберігання військової техніки. Попередньо не менше 700 одиниць.

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російське командування ставило собі за мету сформувати не менше шістьох танкових батальйонів чисельністю 187 танків і 12 мотострілкових батальйонів, чисельність 357 ББМ.

У червні проявилася проблема щодо комплектації особовим складом корпусу, у зв'язку з чим вирішили сформувати його в основному за рахунок найманців, у тому числі – зі складу приватних військових кампаній.

У липні в низці вищих військових навчальних закладів росії скоротили навчальний процес для майбутніх офіцерів, а також скорочено / прискорено залікову сесію. Крім того, для придатного до служби професорсько-викладацького складу перенесли планові відпустки за поточний рік з подальшою їх відправкою до муліно для надання допомоги у підготовці підрозділів.

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Закотити рукави довелося навіть генералам

Власне, формування корпусу затягується і викликає у командування російських окупаційних військ питання. В результаті цього тижня для проведення перевірки рівня комплектування частин та підрозділів корпусу до муліно прибула комісія головного командування сухопутних військ на чолі з генералом армії салюковим.

Тобто темпами набору та формування незадоволені настільки, що сам салюков знизився до виїзду в муліно. Зрештою формування корпусу в муліно ведеться переважно за рахунок найманців, яким під час укладання договору виплачують крім місячної плати одночасно 200 тисяч рублів одноразової виплати. Щоправда, контракт можна укласти щонайменше на чотири місяці.

Власне, ось такий набір підводних каменів для формування, здавалося б, корпусу… 15 тисяч осіб. А котрий місяць корячаться. Думаю, до кінця серпня зберуть більш-менш склад, але загалом дуже показово, як багато охочих у росії йти вмирати в Україні за шизофренію путіна.

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