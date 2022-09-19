Благодаря кому путин и россия превратились в неудачников на глазах у всего мира
Источник:фейсбук Павла Климкина
ОДКБ конец. Не сегодня и не завтра, но конец. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане это всем показал.
Китай отфутболивает недоцаря
Главным игроком в Центральной Азии стал Китай. Признание путина, что у Китая есть "беспокойство и вопрос" относительно его войны с Украиной, удивило всех.
Рекомендуем Военная перестройка, или Как изменится "архитектура" государства из-за войныКитай начинает относиться к россии с презрением, отношения с россией охлаждаются. На стратегическом уровне они и дальше будут говорить о партнерстве, но помогать Китай не будет.
Скажем честно: полный проигрыш путина Китаю невыгоден. Но раньше кремль был для Китая партнером, хоть и младшим. Теперь он стал вассалом.
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Историческая смена ролей
россия хотела стать незаменимым для всех глобальным игроком, а становится периферийной неудачницей. И дело не только в том, что путина теперь не встречают у самолета, хотя это о многом говорит.
Теперь он будет смотреть на Китай снизу вверх. В какой-то момент Запад и Китай могут договориться заменить путина, и страх этого теперь будет всегда его догонять. И все это благодаря Украине.
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