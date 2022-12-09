Путин сломался и сделал ложную ставку на затяжную войну

Зачем Путину затяжная война? Согласитесь, сам факт того, что в России заговорили о необходимости затяжной войны, уже диссонирует. А как же "три дня"? Ну, или "всю Украину захватим за неделю"? Или "три недели"... "Месяц"?

Самоубийственный оптимизм

Диссонанс еще и в том, что тянучка истощает именно российскую армию. Усугубляется диссонанс тем, что российское командование прекрасно понимает, что чем дольше тянется война, тем сильнее они сами себя демилитаризируют, истощают резервы и обескровливают милитарный потенциал. Танки Т-62 и гаубицы Д-1 в зоне боевых действий об этом красноречиво говорят.

Интересное Европейский раскол: кто выпустил черную кошку, которая пробежала между Польшей и Германией

Тогда зачем? Ответ до банального прост – в Кремле до последнего верят, что в какой-то момент геополитическая, экономическая, социальная либо какая-то иная обстановка в мире изменится настолько, что им проще будет победить Украину.

Я это называю "надеждами излишнехромосомных". Помните как они надеялись на то, что Европа устанет от войны в Украине и перестанет помогать ВСУ? Потом они надеялись, что смерть Елизаветы II повлияет на помощь Лондона Киеву. А после – уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра.

Была надежда, что Джо Байден заболеет коронавирусом и умрет. Республиканцы захватят Сенат и Конгресс. Европа замерзнет без российского газа и перестанет помогать Украине... И так далее, так далее, так далее.

Советуем Как Меркель стала "консервированным помидором", или Почему после ее интервью хочется помыть руки

Шулер оказался лошарой

Надежды Кремля – исключительно на этот набор больных фантазий. И, как бы это странно не звучало, но они готовы затягивать войну, перемалывая в ней десятки и сотни тысяч своих граждан, а также остатки вооружения, окончательно демилитаризируя свою армию, в надежде, что одна из их призрачных надежд да сбудется.

Да. Никакой тактики, стратегии, аналитики, а исключительно надежда, что завтра попрет совсем другая масть. Вот только шулеру не прет уже девятый год подряд, а он все никак не может понять, что лошара шулером быть не может.