Война в Украине разоблачила величайшую драму путина
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
За деньги можно нанять людей, которые пойдут убивать. Но за деньги нельзя нанять людей, готовых умереть за свою страну.
Истинная суть "второй армии мира"
Самая большая драма для путина – что через семь месяцев огромная россия не в состоянии направить на фронт армию, превосходящую украинцев хотя бы по численности.
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Большая россия – а воевать некому, позади – не москва. Позади российского солдата – сечин, миллер и путин, и они так и не смогли объяснить россиянам, зачем им нужно умирать от ракеты HIMARS или снаряда CEASAR под Балаклеей.
российская пропаганда жует жвачку о "русском национальном долге" теми же словами, как лет 40 назад говорили о советском "интернациональном долге" в Афганистане. российские телеграмм-каналы крутят заезженную пластинку "бандеровских пыток" над русскоязычными и боятся ответить на главный вопрос.
А почему солдаты и офицеры 1-й гвардейской танковой армии сбежали спустя четыре дня украинского наступления под Балаклеей, бросив сотни единиц боевой техники? Да, на войне приходится и отступать, но что же на уме у "второй армии мира", если она оставляет большую часть своего оружия врагу и улепетывает в тыл налегке.
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Что будет дальшеЧто дальше? россия может объявить всеобщую мобилизацию, но при низкой мотивации это будет равнозначно поражению. Во-первых, начнется массовое бегство населения и эмиграция. Во-вторых, у россии нет вооружения, связи, экипировки и транспорта, чтобы поставить в строй миллионы. В-третьих, россия уже погнала в бой насильственно мобилизованных на оккупированных территориях – это обернулось огромными потерями, но "штрафбаты путина" так и не стали армией, способной держать фронт и наступать.
россия будет воевать долго, потому что накопила за десятки лет много боеприпасов и боевой техники. Но государство, пытающееся мотивировать рабов воевать против чужой свободы, никогда не сможет победить нацию, способную мобилизовать себя.
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