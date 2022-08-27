Чего больше всего боятся россияне и на какой выбор не могут решиться

Любая кризисная ситуация позволяет выявить, кто чего стоит и кто на чьей стороне. Так было в отношении европейских виз для россиян, так же теперь происходит и в отношении НРА.

Наибольший страх россиян

Повстанческой армии, открывшей второй фронт войны с путинским фашизмом внутри моей родины. Исходя из тех разговоров и сообщений, которые я получаю, больше всего россияне, которые сейчас находятся в Европе, боятся. Боятся за свою жизнь. А еще больше – боятся признаться, что они трусы.

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Все эти журналисты за "баланс мнений", комитеты бездействия и другая рукопожатная общественность продолжают отрицать очевидное. Обманывать себя. Идет война, и все граждане россии, независимо от их локации, находятся на войне.

Нельзя смотреть на войну со стороны, находиться над столкновением, если у тебя красный паспорт. Ты или борешься с путинским фашизмом, или своим бездействием помогаешь ему. Третьего не дано. Ну, еще можно быть частью фашизма, как семья дугиных.

Выбор между позором и войной

Если ты всего боишься, боишься ответить, даже не делаешь попыток к сопротивлению, продолжаешь ходить в белом пальто, через полгода геноцида в прямом эфире, то ты уже проиграл. Ваш выбор между войной и позором – позор. Мой – война.

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Меня просят прокомментировать, что меня объявили персоной нон-грата на Вильнюсском форуме российской эмиграции. А что тут комментировать? Они так боятся за свою шкуру, что хотят даже визуально отмежеваться от бойцов, чтобы никто даже случайно не подумал, что они тоже заняты борьбой с режимом путина, а не ее имитацией.

А мы действительно боремся и будем бороться всерьез. Все желающие присоединиться к нашей борьбе выходите на связь!

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