Найбільший страх росіян

Повстанської армії, яка відкрила другий фронт війни з путінським фашизмом усередині моєї батьківщини. Виходячи з тих розмов та повідомлень, що я отримую, найбільше росіяни, які зараз перебувають у Європах, бояться. Бояться за своє життя. А ще більше – бояться зізнатися, що вони боягузи.

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Всі ці журналісти за "баланс думок", комітети бездіяльності та інша рукопожатна громадськість продовжують заперечувати очевидне. Обдурювати себе. Йде війна, і всі громадяни росії, незалежно від їхньої локації, перебувають на війні.

Не можна дивитися на війну збоку, перебувати над зіткненням, якщо в тебе червоний паспорт. Ти або борешся з путінським фашизмом, або своєю бездіяльністю допомагаєш йому. Третього не дано. Ну, ще можна бути частиною фашизму, як родина дугіних.

Вибір між ганьбою і війною

Якщо ти всього боїшся, боїшся вдарити у відповідь, навіть не робиш спроб до опору, продовжуєш ходити в білому пальті, через півроку геноциду у прямому ефірі, то ти вже програв. Ваш вибір між війною та ганьбою – ганьба. Мій – війна.

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Мене просять прокоментувати, що мене оголосили персоною нон-ґрата на Вільнюському форумі російської еміграції. А що тут коментувати? Вони настільки бояться за свою шкуру, що хочуть навіть візуально відмежуватись від бійців, щоб ніхто навіть випадково не подумав, що вони теж зайняті боротьбою з режимом путіна, а не її імітацією.

А ми справді боремося і продовжуватимемо боротися всерйоз. Усі, хто хоче приєднатися до нашої боротьби, виходьте на зв'язок!

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