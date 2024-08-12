Почему россияне стали меньше применять КАБы: Мусиенко назвал причины

Российская армия продолжает применять авиабомбы, но уже в меньшем количестве. На это в частности повлияли удары по аэродромам "Морозовск" и "Липецк", где хранились КАБы. К тому же, сейчас россиянам надо действовать на новых рубежах, переориентировать свои силы, что требует определенного времени.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что было сделано много для того, чтобы обеспечить "зонтик" сил ПВО и защитить подразделения, которые на земле.

Смотрите также Сколько КАБов выпускают россияне: военный назвал приблизительную цифру

События на Курщине стали для россиян вызовом

Мусиенко отметил, что враг увидел, что работали ЗРК, маневрировали и активно перемещались, поэтому он стал меньше применять КАБов. Военный эксперт отметил, что ситуация, которая развернулась на Курщине, стала определенным вызовом для российских войск, из-за чего они не смогли сразу переключиться.

Кроме того, с событиями на Курщине совпали еще несколько важных: удары по аэродрому "Морозовск" і "Липецк". В обоих случаях были поражены склады, где хранились авиабомбы и авиационные средства поражения. На аэродроме "Липецк" могло быть уничтожено 700 – 1000 КАБов. По словам Мусиенко, это несколько пошатнуло планы врага, но это не весь его запас авиабомб, россияне имеют их еще в определенном количестве и будут использовать.

Однако все же в определенной степени эти события отсрочили их планы. Повлияло и то, что россиянам сейчас надо действовать на новых рубежах, где они этого не делали. Они активно действовали в Харьковской и Донецкой областях, поэтому врагу надо сейчас переориентироваться,

– пояснил Мусиенко.

Военный эксперт не исключает, что оккупанты начнут применять авиацию.

Думаю, не зря президент Украины вчера в своем обращении сказал о том, что сейчас принимаются меры, чтобы усиливать защиту украинского неба дополнительными системами ПВО, работа в этом направлении с западными партнерами продолжается,

– подытожил Мусиенко.