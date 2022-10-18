Россия решила не ограничиваться дронами-камикадзе и перешла на Су-34-камикадзе
Источник:фейсбук Антона Павлушко
Су-34. Российские пилоты уже который месяц летают, часть из них уже уничтожена. Скорее всего, до штурвала иногда доходят пилоты, которых бы до войны к полетам не подпустили. Часть пилотов устала и будет совершать ошибки.
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Но тут загорелся двигатель. Возможно, и техники не досмотрели, а они тоже устают.
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По российским бортам постоянно работает украинская ПВО. Если не упал, то не факт, что дальше будет летать, а летать надо. Поэтому их борта будут постоянно падать.
К сообщению добавляю две фотки подбитого российского Су-25, который вернулся на аэродром, но не факт, что уже куда-то улетит.
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Что там с Су-34? После очередного "Стингера" залепили скотчем пробоину? Залепили, перекрестили – и в бой.
Россияне используют не только дроны-камикадзе, но и Су-34-камикадзе.
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