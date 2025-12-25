Враг ждал морозов: офицер НГУ ответил, как погода изменила действия россиян на фронте

Россия использует морозную погоду для массированных штурмов с техникой, но украинские защитники эффективно уничтожают вражеские колонны, а наземные роботизированные системы позволяют спасать раненых без риска для жизни эвакуаторов.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил 24 Каналу, что за полгода бригада уничтожила около 3 тысяч российских военных, поражая пехоту, танки и роботизированные комплексы, которые противник перенял у украинцев.

Смотрите также: Силы обороны освободили 5 населенных пунктов на Днепропетровщине

Почему большое наступление противника на морозе провалилось?

Противник стратегически ждал первых морозов, чтобы начать массированные штурмы с большим количеством техники и квадроциклов, поскольку ранее их атаки проваливались из-за размокшей почвы, где техника застревала и ее уничтожали.

Важно! Продолжается сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации для Бригады "Рубеж". Присоединяйтесь к сбору можно по этой ссылке.

Благодаря совместным усилиям бригады и смежных подразделений штурм был отбит, все вражеские колонны уничтожены, а противник практически не смог отступить – высадившаяся пехота, осталась в окружении, и украинские силы продолжают ее добивать.

"Кто-то из них спрятался, кто-то продолжит штурмовые действия, но это большое наступление они точно провалили. Используя георгиевские ленты, российские и имперские флаги на технике, они пытаются доказать, что являются большой империей, но лучшее, что у них получается – это терять большое количество техники", – подчеркнул Отченаш.

Сейчас из-за сильных морозов и низкой температуры противник передвигается менее активно.

Недавно во время штурма противник применил 13 квадроциклов, и наши артиллеристы чрезвычайно точно отработали "Градом". Это странно, потому что "Град" – неточное оружие, но 2 ракеты буквально попали в одну точку, уничтожив не менее 5, а возможно, и больше россиян в одном квадроцикле. Это действительно красивая работа,

– сказал Отченаш.

Какую роль играют наземные роботизированные комплексы в спасении бойцов?

Операторы беспилотников ежедневно активно уничтожают не только вражескую пехоту, но и танки, мостоукладчики и наземные роботизированные комплексы, которые противник использует на этом направлении. Против украинских сил работают профессиональные подразделения морской пехоты и механизированные бригады россиян.

Наземные роботизированные комплексы впервые применили украинские Силы обороны, а потом россияне начали их копировать и пытаются модернизировать – даже пробовали создавать системы на моноколесах, что выглядело нерационально.

Сейчас россияне используют наземные роботизированные комплексы преимущественно для логистики, очень редко для эвакуации.

Проблема в том, что противник умеет учиться и имеет огромные ресурсы, поэтому экспериментирует, создает, и в конце концов у него что-то получается. Зато наша бригада за одну ночь эвакуировала 7 бойцов с помощью наземного роботизированного комплекса. Это чрезвычайно важная работа,

– подчеркнул Отченаш.

Что еще известно о потерях врага?