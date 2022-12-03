Почему россияне не откупятся тысячами имен "праведников" на фоне миллионов преступников

Никак из головы не идет "молот Вагнера", которым раздавили голову зэка, и российская пенсионерка, которая заботливо снимает пылинку со шляпы своего мужа, пока тот рассказывает, как нужно убивать украинцев.

Убийцы без оружия

Женщина, полностью соглашаясь с предыдущим оратором, искренне смеется, словно посмотрела детский спектакль. Есть ли между молотом и этой улыбкой связь? Для меня она очевидна.

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В Чикаго профессор задал мне интересный вопрос: "Анна Арендт считала, что крайне важно идентифицировать нацистских преступников, чтобы показать, что преступления совершали не "немцы в целом", а конкретные люди. Лозунг вашего Justice Initiative Fund – "Зло должно иметь имя". То же самое ли вы имеете в виду относительно россиян в этом лозунге, что и мнение Арендт о немцах?".

Я ответил – нет, совершенно противоположное. Путин, как и Гитлер, является для меня олицетворением народа в целом. Тоталитарная система власти всегда более представительная, чем демократическая, в этом есть парадокс. И "молот Вагнера" является следствием каждой "невинной" улыбки такой пенсионерки. Так же, как СС и гестапо когда-то стали следствием безоговорочной поддержки нацистов со стороны немцев 30 – 40-х годов.

Приговор тирании не будет иметь исключений

Да, были немцы, которых бросили в концлагеря. Была эмиграция и даже немецкое движение сопротивления – то же самое сейчас есть и среди россиян, некоторые из которых воюют в рядах ВСУ. Но в истории для осуждения зла невозможно поставить двоеточие с тысячами имен "праведников" на фоне миллионов преступников.

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Так что мое мнение в том, что когда мы открываем имя зла, публикуя конкретные фамилии, мы показываем, что они появились только благодаря "безымянным", кто анонимно смеется на российских улицах во время мечтаний о казни украинских бойцов.