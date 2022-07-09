Война закончится, пока доедут: какую "делегацию" Москва отправит на парад победы ВСУ

Проблемы с ресурсами оккупантов. Я регулярно пишу о нехватке ресурсов у оккупантов, как человеческих, так и технических, а меня в ответ обвиняют – так ведь они продолжают ехать в Украину воевать и обстреливают наши города и села!

Для бешеной собаки семь верст – не крюк

Ок. Разъясняю для тех, кому нужно разжевывать. Так, согласно имеющейся информации в Уссурийске, где располагается 83 ОДШБр, продолжается формирование сводного батальона.

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Комплектование его осуществляют, используя ресурс техники 101 снимаемой с хранения ОБР МТЗ в самом Уссурийске и 127 МСД в Сергеевке. Боеприпасами этот батальон будет снабжаться со складов хранения 1063 центра МТЗ Восточного военного округа в Партизане Приморского Кая.

Будут отправлять это все со станции "Боневурово" на "Иловайск". Теперь просто найдите все эти города, населенные пункты и села на карте.

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До парада ВСУ успеют

То есть россияне формируют батальон, снабжают его снятой с хранения техникой и боеприпасами и везут воевать за 9,5 тысяч километров. Что тут еще... Пока доедут, так и война может закончиться. Узнают о капитуляции Кремля в пути.

Как вы думаете, хватает ли им ресурсов, если они опускаются уже в такой логистический ад, а сама 5 армия Восточного военного округа всегда считалась даже по меркам российской армии не вторым, а третьим сортом? Шел пятый месяц войны с Украиной.

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