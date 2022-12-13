Прогноз без иллюзий: что будет с Россией после поражения в войне

Я не сомневаюсь, что мы отобьемся. Обязательно отобьемся. Я сомневаюсь в том, что восторжествует справедливость.

Неискупимые грехи

Я не верю в неотвратимость наказания для своры, которая вот уже столько лет терзает мою страну. Не верю в суд, не верю в покаяние. Особенно – в покаяние.

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Верю в затаенную безумную злобу на многие года. Верю в ненависть, которую будут передавать из поколения в поколение. Но в осознание содеянного, в желание искупить – не верю. Не на тех напали.

Чаяния без надежды

И, кстати, репарации и контрибуции добровольно никто выплачивать не станет. Что сможем отобрать – то наше, а остального ждать не приходится.

Да и разгрома полного не жду: слишком большой противник – в Тихий океан не сбросим.

Какое возмещение ущерба может случиться без полного военного поражения? Да никакого! Нет у вас методов против коллективного Сапрыкина! Нету!

О главном Россияне уже вынесли приговор миру без их "величия"

Плевать они хотели на международный суд! Заползут в нору, зализывая раны, а потом опять полезут наружу, растопыривая пальцы.

Без покаяния изменений не будет, а покаяние – удел думающих и сильных. Где там взять думающих?