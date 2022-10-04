Империя зла должна быть разрушена – иначе она уничтожит мир

История Илона Маска и Папы Франциска, синхронно выступивших с морально устаревшей идеей примирения агрессора, – это об эффективности российской пропаганды.

История имперской лжи

В каждой стране Запада веками создавалась инфраструктура этой пропаганды и подкупа. Веками пресса и лидеры мнений вбивали в головы историю о каком-то русскоязычном населении, которое почему-то стало Украиной.

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Как будто не было веков борьбы и сломанных жизней – от Тараса Шевченко до Степана Бандеры. Будто всегда были какие-то россияне, а в 91-м их искусственно, в угоду конъюнктуре, назвали Украиной. Будто никогда не выселяли коренное население Крыма, не вселяли российских чекистов в освобожденные от жителей квартиры Львова, не свозили в Киев военных-отставников и гэбистов, не свозили на Донбасс и Слобожанщину неизвестно кого вместо украинцев, не перемалывали сто раз украинские элиты.

Веками Россия занимается денационализацией захваченных территорий. Причем не таким образом, о котором говорил Путин как пример ужасного колониализма Запада. Не торговлей опиумом и стеклянными бусами. А вырезанием элит порабощенных наций и реальным рабством самих наций.

Условный Джек Лондон, в отличие от конкретного Михаила Лермонтова, не писал в дневниках, как он "весь день охотился за индейцем", будто речь не о живом человеке, а о диком звере.

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Дикарям прощают все

Западные либералы критикуют империализм собственный и требуют раскаяния за него, но никогда не осуждают беспрецедентно безобразную политику России по отношению к своим колониям и еще и признают моральное право Кремля на империализм.

Похоже, западные интеллектуалы никогда не видели политической карты Евразии и не задавали себе вопросов, как так получилось. Их не удивляет, что жители Индии, несмотря на ужасные ужасы западного империализма, имеют собственные языки, религии, культуру и политическую идентичность, а жители Бурятии, Тивы, Калмыкии, Алтая – просто русские люди немного другого сорта, и их все устраивает.

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Империя зла должна быть разрушена. Иначе она уничтожит мир. Западные мальчики в розовых очках, зараженные русофилией, не хотят это осознавать в силу своей инфантильности. Но ничего, Владимир Владимирович нас не подведет и им мозги вправит. "Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля"...