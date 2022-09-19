Путин готовит жителям питера и москвы такой же "сюрприз", как в 1999-м

Все по обычной схеме. 1) Накануне важных событий на Генассамблее ООН, где среди прочего будет активно подниматься вопрос о преступлениях россии с последующей инициативой исключить / как минимум пересмотреть статус этого государства-террориста в Свете безопасности ООН.

Любимым "оружием" – по самим себе

2) Чтобы переключить внимание с массовых захоронений в Изюме, россияне начинают разгонять информацию об обстреле Донецка якобы украинской стороной. Через все пропагандистские утюги уже крутят истерику о 13 погибших.

Достойно внимания Благодаря кому путин и россия превратились в неудачников на глазах у всего мира

Этот шаблон не меняется уже восемь лет. И в этом – их проблема. Они забивают часть эфира, "позицию российской стороны" вынуждены цитировать. Но им давно никто не верит.

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Поэтому, я думаю, россияне будут вынуждены повысить градус – взорвать что-нибудь в москве или питере.

О главном Надежды на дворцовый переворот бесполезны: что будет ждать режим кремлевского тирана

Потому что после бегства в Харьковской области и сигналов типа заявления Пугачевой им кровь из носа нужен какой-то способ мобилизовать людей вокруг теряющей популярность войны. Аналог ситуации 1999 года, когда путин только взбирался на трон.

Интересное – как путин сейчас относится к собственной армии после ряда позорных провалов: смотрите видео