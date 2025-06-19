Путин снова делает вид, что всегда хотел мира и готов остановить войну, – ЦПД

Украина еще с марта согласилась на прекращение огня, Россия – нет. Путин лишь делает вид, что всегда хотел мира и готов остановить войну.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Смотрите также Прибег к лести: что так сильно хочет получить Путин от Трампа

Ложь российского диктатора

Коваленко заверил, что на самом деле якобы стремление Путина закончить войну и достичь мира – типичная ложь. Президент России решил манипулировать после слов Трампа в свою сторону.

Попытка Путина перебрасывать "миротворческий" мяч – это исключительно информационная тактика переложить ответственность за свои преступления,

– написал руководитель ЦПД.

Он подчеркнул, что враг продолжает атаковать с воздуха, а фронт не останавливается – никаких признаков готовности к миру. "Но пропаганда несет на Запад заявления Путина о готовности. Лгут всегда, только слова и никаких действий", – резюмировал Коваленко.

Напомним, что в ответ на предложение Путина стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке Трамп сказал ему "заняться этим позже". Президент США намекнул, что российскому диктатору сначала стоит разобраться со своей войной.