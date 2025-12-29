Миром и не пахнет: Путин приказал продолжить наступление и "поэтапно освободить 3 области"

Российский диктатор Владимир Путин провел совещание по ситуации на фронте. Он снова приказал своим войскам продолжать наступление и "поэтапно освободить несколько областей".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ ТАСС.

Смотрите также Войну по телефону не завершить: у Зеленского прокомментировали возможный разговор с Путиным

Что о территории снова сказал Путин?

Глава Кремля вроде бы стремился мира, по словам Трампа, но заявил, что выполнение задач по "освобождению" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "продолжается поэтапно". При этом Путин выдумал, что ВСУ якобы отступают на этих направлениях.

Во время совещания российского диктатора также прозвучали заявления о перспективе "полного освобождения Донбасса". К тому же, мол, его войска должны "решительно противодействовать действиям ВСУ в Купянске".

По вопросам территорий, то Путин также утверждает, что захват Северска якобы "открывает возможность" для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. К тому же российская группировка "Восток", по словам президента России, якобы "прорвала оборону Украины и наступает в сторону Запорожья".

Кроме того, Путин поручил в 2026 году продолжить расширение "полосы безопасности" вдоль границы между Россией и Украиной.

Настроен ли Путин на мир?