Миром и не пахнет: Путин приказал продолжить наступление и "поэтапно освободить 3 области"
- Путин приказал продолжить наступление и "поэтапно освободить" Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.
- Российский диктатор утверждает, что захват Северска позволяет дальнейшее наступление, а также поручил расширить "полосу безопасности" на границе с Украиной.
Российский диктатор Владимир Путин провел совещание по ситуации на фронте. Он снова приказал своим войскам продолжать наступление и "поэтапно освободить несколько областей".
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ ТАСС.
Смотрите также Войну по телефону не завершить: у Зеленского прокомментировали возможный разговор с Путиным
Что о территории снова сказал Путин?
Глава Кремля вроде бы стремился мира, по словам Трампа, но заявил, что выполнение задач по "освобождению" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей "продолжается поэтапно". При этом Путин выдумал, что ВСУ якобы отступают на этих направлениях.
Во время совещания российского диктатора также прозвучали заявления о перспективе "полного освобождения Донбасса". К тому же, мол, его войска должны "решительно противодействовать действиям ВСУ в Купянске".
По вопросам территорий, то Путин также утверждает, что захват Северска якобы "открывает возможность" для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. К тому же российская группировка "Восток", по словам президента России, якобы "прорвала оборону Украины и наступает в сторону Запорожья".
Кроме того, Путин поручил в 2026 году продолжить расширение "полосы безопасности" вдоль границы между Россией и Украиной.
Настроен ли Путин на мир?
В окружении Зеленского отметили, что войну невозможно завершить телефонным разговором. По их словам, Украина готова к реальным переговорам с Россией.
В противовес этому Россия требует вывода украинских войск из Донбасса как условие прекращения огня.
Также Трамп сообщил после разговора с Путиным, что российский диктатор не поддержал прекращение огня для проведения референдума в Украине.