Кирилл одобряет: в Кремле придумали новое оправдание уничтожению украинцев

Помощник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей Павлов выдвинул новый лозунг борьбы с Украиной. Была демилитаризация, денацификация, а теперь – десатанизация Украины.

Убийцы вспомнили о святости

Павлов выступил в одном из пропагандистских изданий РФ с обширным текстом, в котором по сути выступает против свободы совести как таковой. Обвиняет украинцев в том, что они придерживаются разных религиозных исповеданий. В том числе и тех, которых придерживаются сами граждане РФ.

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И никто не призывает к десатанизации России, хотя стоило бы, учитывая, что РПЦ, охватывающая большинство верующих РФ, открыто поддерживает войну и призывает к убийствам.

Однако сама идея десатанизации, которая прорабатывается в аппарате Совета безопасности России, еще раз подтверждает тот факт, что в Кремле находят новые и новые оправдания своей агрессивной политики против украинского государства и выдвигают новые и новые условия, за выполнение которых готовы прекратить свою войну с Украиной.

Кровавая секта с бревном в глазу

Многие не могли понять, что же означает лозунг "денацификация", если никаких нацистов в Украине нет. Теперь ясно. Денацификация – это уничтожение всех тех, кто считает себя украинцами, кто желает говорить на украинском языке, кто не верит в лживую российскую версию истории и не желает поклоняться российскому фюреру Владимиру Путину.

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Теперь появилась десатанизация. Это все те, кто не собирается соглашаться с милитаристскими лозунгами московского патриарха Кирилла, кто видит, что РПЦ – это никакая не церковь, а секта любящих войну и убийства. И, конечно, с такими людьми российское политическое руководство тоже хотело бы разделаться. И потому к так называемой денацификации добавляет еще и так называемую десатанизацию.

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А вот десатанизация России действительно была бы ко времени. По крайней мере – освобождение всех тех территорий, которые, по сути, оккупированы РФ с начала 90-х годов и используются как инструмент дестабилизации на постсоветском пространстве.