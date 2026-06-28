Все изменилось: военный эксперт объяснил, как сейчас выглядит фронт

В настоящее время наиболее горячими участками фронта являются Гуляйпольское направление (Запорожская область), Покровское и Константиновское (Донецкая область). В Константиновке враг сумел проникнуть в городскую застройку, поэтому бои ведутся в самом городе, но молниеносного продвижения у противника там нет.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что бои идут под Волчанском (Харьковская область) и в Сумской области. Однако там ситуация относительно стабильна.

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Враг с помощью КАБ стремится прорвать украинскую оборону

Что касается Сумской области, военный эксперт рассказал, что именно там враг уже несколько раз смог нанести артиллерийские удары по городу Сумы. Это связано, в частности, с летним периодом, когда много зелени. Оккупанты теперь могут скрываться в посадках, перемещать технику. Именно из-за этого у врага сейчас есть возможность обстреливать окрестности Сум. Однако, если рассматривать общую ситуацию, как отметил Нарожный, относительно продвижения, Украина и Россия близки к паритету.

То есть если мы и теряем, то совсем чуть-чуть. И как это выглядит? Мы отступаем, у нас есть некоторые потери территорий на Донбассе, но мы это компенсируем нашими наступлениями на Гуляйпольском направлении, на стыке Днепропетровской и Донецкой областей,

– заявил Нарожный.

Анализ ситуации на фронте: смотрите в видео

По словам Нарожного, там наблюдается освобождение украинских территорий. Он пояснил, что нельзя сказать, что ВСУ маршируют вперед, но тактическое продвижение там точно есть. В целом линия фронта стабильна. Потому что врагу, чтобы двигаться дальше, требуется огромное количество, в первую очередь, пехоты, которую Россия теряет в количестве 30 – 40 тысяч ежемесячно.

Второе, что ему нужно – обеспечить большое количество артиллерийских обстрелов. Военный эксперт отметил, что если проанализировать сводки Генштаба ВСУ, то объем артобстрелов по сравнению с 2025 годом значительно снизился.

В 2025 году их количество составляло примерно 4,5 – 5 тысяч обстрелов в сутки. Сейчас мы наблюдаем 2,5 – 3 тысячи. К сожалению, количество ударов КАБами не уменьшается. Россияне совершают 100 – 120 вылетов в сутки и сбрасывают до 300 авиационных бомб. Именно это сейчас является залогом их продвижения. То есть они уничтожают наши укрепления и идут вперед,

– рассказал Нарожный.

Однако в целом военный эксперт ни на одном участке фронта не видит такой ситуации, при которой враг смог бы войти в оперативное пространство СОУ, то есть прорвать украинскую оборону и быстро продвигаться. Он пояснил, что это связано с тем, что сейчас на всех участках фронта построены (и этот процесс продолжается) качественные укрепления, в которых украинская пехота может эффективно держать оборону.

"Фронт насыщен беспилотниками, речь идет о FPV-дронах. Очень хорошо работает украинская артиллерия. К сожалению, командование ракетных войск и артиллерии не публикует общую статистику, но ее обнародуют отдельные бригады. Вот, например, 147-я, которая воюет под Покровском, публикует очень позитивную статистику. Она показывает, что за месяц было уничтожено 3 800 командных и наблюдательных пунктов, пунктов дислокации и складов", — сообщил Нарожный.

Такого показателя достигает лишь одна артиллерийская бригада и только под Покровском. То есть масштаб уничтожения противника в целом значителен. Поэтому условий для того, чтобы российские войска где-то смогли быстро продвинуться или прорвать украинскую линию фронта, как подытожил военный эксперт, пока нет.