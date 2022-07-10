Переговоры с путиным не имеют смысла, потому что есть только одна настоящая цель войны

Может возникнуть достаточно важный вопрос: а когда же путин пойдет на переговоры с Украиной? Ну, по-моему, в принципе не пойдет.

Цели путина, выписаны кровью

Переговоры с Украиной нужны российскому правителю исключительно для того, чтобы принять полную и безоговорочную капитуляцию украинского государства.

Похожее Блицкриг Путина провалился, но его цель – совсем другая

И можно быть уверенным, что как только в Украине начнут серьезно обсуждать все эти путинские предложения, сразу появятся другие, еще более унизительные. Украинское государство в принципе должно перестать существовать как реальный политический игрок. Это главная цель кремля.

Потому что если до полномасштабного вторжения россии в Украину еще можно было задавать себе вопрос "а что же такое эта "денацификация", что подразумевает российский правитель?", то сегодня, после того, как путин начал свою полномасштабную войну, после того, как мы видели уничтожение людей на Киевщине, после того, как мы видели все эти изнасилования, все это грабительское настроение российских военных, мы можем четко сказать, что такое "денацификация" по-путински.

"Денацификация" – это уничтожение всех тех, кто считает себя украинцами и использование тех, кто находится на оккупированных территориях для того, чтобы они были, так сказать, "пушечным мясом" для прикрытия российских военных.

Советуем Какая невидимая армия помогает путинским террористам уничтожать украинцев

Земля убийц идет по пути террора веками

То есть чем больше погибнет граждан Украины в войне, которая началась после решения Владимира Путина, тем лучше и нужнее для кремля.

По большому счету, если перевести "денацификацию" с терминологического языка путина на реальный язык – это очищение территории от нелояльного населения. Это то, чем занимались московские князья, русские цари и генеральные секретари на всех оккупированных их преступным государством территориях – от Европы до Центральной Азии.

Зачистки, голодоморы, ковровые бомбардировки, изнасилование женщин, грабеж – это то, чем российская имперская армия и красная армия занимались все столетия своего существования под аплодисменты своего населения. Именно этим они сейчас занимаются на нашей земле. россии нужна пустая территория Украины.

Стоит прочесть лукашенко определил свой конец, разбудив мертвых

Незавидная судьба фанатиков "русского мира"

Тем, кто поддерживает "русский мир" на нашей земле, не нужно иллюзий – они пойдут в первых рядах и погибнут под огнем украинской армии. Им не выжить после того, как "русский мир" придет на их землю – после аплодисментов начнется насильственная мобилизация и, как в штрафбатах, будут воевать эти люди. Чтобы поменьше похоронок получали русские матери. А украинские путина интересуют в последнюю очередь.

Вот вам и та "операция", которую обещают выполнить преступники патрушев и шойгу по приказу преступника путина. И только украинские Вооруженные Силы могут спасти Украину от исчезновения с карты мира и от уничтожения украинского народа.

Я уверен, что путину не удастся воплотить в жизнь свои преступные человеконенавистнические планы. Однако знать об этих планах нужно, тем более, шойгу и патрушев подчеркивают – кремль ни на йоту не отступил от своих предыдущих замыслов.

Актуальное – сколько денег еще есть у путина для продолжения войны с Украиной: смотрите видео

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.