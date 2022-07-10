Цілі путіна, виписані кров'ю

Перемовини з Україною потрібні російському правителю винятково для того, щоб прийняти повну й беззастережну капітуляцію української держави.

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І можна бути певним, що щойно в Україні почнуть серйозно обговорювати всі ці путінські пропозиції, одразу ж виникнуть інші, ще більш принизливі. Українська держава в принипі має перестати існувати як реальний політичний гравець. Оце головна мета кремля.

Тому що якщо до повномасштабного вторгнення росії в Україну ще можна було запитувати себе "а що ж таке ця "денацифікація", що має на увазі російський правитель?", то сьогодні, після того, як путін розпочав свою повномасштабну війну, після того, як ми бачили знищення людей на Київщині, після того, як ми бачили всі ці згвалтування, весь цей грабіжницький настрій російських військових, ми можемо чітко сказати, що таке "денацифікація" по-путінськи.

"Денацифікація" – це знищення всіх тих, хто вважає себе українцями і використання тих, хто перебуває на окупованих територіях для того, щоб вони були, так би мовити, "гарматним мясом" для прикриття російських військових.

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Тобто чим більше загине громадян України у війні, яка розпочалася після рішення владіміра путіна, тим краще і потрібніше для кремля.

За великим рахунком, якщо перекласти "денацифікацію" з термінологічної мови путіна на реальну мову, – це очищення території від нелояльного населення. Це те, чим займалися московські князі російські царі й генеральні секретарі на всіх окупованих їхньою злочинною державою територіях – від Європи до Центральної Азії.

Зачистки, голодомори, килимові бомбардування, зґвалтування жінок, грабіжництво – це те, чим російська імперська армія і червона армія займалися всі сторіччя свого існування під оплекски свого населення. І саме цим вони зараз займаються на нашій землі. росії потрібна порожня територія України.

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Незавидна доля фанатиків "русского міра"

Тим, хто підтримує "русскій мір" на нашій землі, не потрібно ілюзій – вони підуть у перших лавах і загинуть під вогнем української армії. Їм не вижити після того, як "русскій мір" прийде на їхню землю – після оплесків почнеться насильницька мобілізація, і, як у штрафбатах, будуть воювати ці люди. Щоб якомога менше похоронок отримували російські матері. А українські путіна цікавлять у останню чергу.

От вам і та "операція", яку обіцяють виконати злочинці патрушев і шойгу на наказ злочинця путіна. І тільки українські Збройні Сили можуть врятувати Україну від повного зникнення з мапи світу і від знищення українського народу.

Я впевнений, що путіну не вдасться втілити у життя свої злочинні людиноненависницькі плани. Однак знати про ці плани потрібно, тим більше, шойгу і патрушев підкреслюють – кремль ані на йоту не відступив від своїх попередніх задумів.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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