Террористы кинули "своих": Украина предложила оккупантов для обмена, но Россия говорит "нет"

России совершенно безразлично своих оккупантов. Государство-террорист совершенно не заинтересованно в том, чтобы они вернулись домой.

Дмитрий Лубинец отметил, что Россия демонстративно беспокоится о коллаборантах на временно оккупированных территориях. В то же время, на судьбу своих граждан стране-террористке абсолютно безразлично.

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В течение 2 месяцев российская сторона не соглашается на возвращение предложенных Киевом для обмена российских граждан. Россия решила их судьбу самостоятельно – собственные граждане ей неинтересны, и она не стремится вернуть их домой,

– говорится в сообщении.

Лубинец назвал следующие фамилии:

Игорь Будко;

Денис Елетин;

Александр Олейников;

Яков Таксюр.

Их родных Лубинец призвал выходить на связь и вместе работать над возвращением окупантов домой.

Что захватчики говорят об украинском плену

Украина добросовестно придерживается Женевских конвенций. Российские оккупанты, которые были в плену, рассказывают что им хорошо велось. Они получали еду и необходимую медицинскую помощь.

Украина 24 на 7 работает, чтобы вернуть из плена украинских военных и гражданских. Для нашего государства важна каждая жизнь. Всех героев обязательно вернут домой.