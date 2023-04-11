Террористы кинули "своих": Украина предложила оккупантов для обмена, но Россия говорит "нет"
Источник:Дмитрий Лубинец
России совершенно безразлично своих оккупантов. Государство-террорист совершенно не заинтересованно в том, чтобы они вернулись домой.
Дмитрий Лубинец отметил, что Россия демонстративно беспокоится о коллаборантах на временно оккупированных территориях. В то же время, на судьбу своих граждан стране-террористке абсолютно безразлично.
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В течение 2 месяцев российская сторона не соглашается на возвращение предложенных Киевом для обмена российских граждан. Россия решила их судьбу самостоятельно – собственные граждане ей неинтересны, и она не стремится вернуть их домой,
– говорится в сообщении.
Лубинец назвал следующие фамилии:
- Игорь Будко;
- Денис Елетин;
- Александр Олейников;
- Яков Таксюр.
Их родных Лубинец призвал выходить на связь и вместе работать над возвращением окупантов домой.
Что захватчики говорят об украинском плену
Украина добросовестно придерживается Женевских конвенций. Российские оккупанты, которые были в плену, рассказывают что им хорошо велось. Они получали еду и необходимую медицинскую помощь.