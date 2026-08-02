Агрессия против Украины навсегда изменила роль России в мире, – Сибига

Глава Министерства иностранных дел Украины заявил, что полномасштабная война изменила позиции Москвы и Киева в мире. Андрей Сибига отметил, что Украина стала серьезным партнером для многих стран.

В то же время Россия теряет своих союзников. Об этом Сибига написал в своей статье.

Какой будет роль Украины?

Глава МИД подчеркнул, что Украина получила новую внешнеполитическую роль. Он убежден, что 2026 год закрепил ее в восприятии не только самой страны, но и всего мира – от Восточной Азии до Латинской Америки.

Мы не просители, не жертвы, не источник проблем. Современное украинское государство становится партнером в сфере безопасности, обладающим уникальным опытом и предлагающим решения не только своих, но и глобальных проблем,

– подчеркнул Сибига.

По его словам, новую роль сформировал целый ряд событий:

успехи украинских воинов на поле боя;

стабилизация фронта;

непосредственная защита жизни от иранских ударов;

историческое турне Президента Украины по странам Персидского залива;

широкая география Drone Deals;

кадры горящих НПЗ, оборонных заводов и других законных целей от Москвы и Санкт-Петербурга до далекого Омска – более чем в 2,5 тысячи километров от границ Украины;

закрепление роли Украины как участника, вносящего вклад в евроатлантическую безопасность, в итоговом документе саммита НАТО в Анкаре.

Глава МИД заявил, что приоритетной задачей украинской дипломатии в настоящее время является "укрепление" новой роли и преобразование ее в конкретные преимущества для людей. Также необходимо синхронизировать растущие военные возможности Украины и прагматические интересы на международной арене.

Мы не занимаемся благотворительностью. Мы строим взрослые, взаимовыгодные партнерства, которые укрепляют нашу общую безопасность. Это касается и обновленной политики прагматичного добрососедства. Не следует забывать, что новая украинская сила должна быть направлена на достижение главной цели: всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира и гарантированной безопасности для нашей страны и нашего народа,

– подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что эти усилия необходимо направить на то, чтобы заставить "оторванных от реальности преступников в Кремле" прекратить кровопролитие. Дипломат заявил, что Москва не способна победить в войне.

Что известно об изменении позиции России?

Сибига подчеркнул, что российская агрессия навсегда разрушила европейскую и мировую архитектуру безопасности. Кроме того, она навсегда изменила роль России в мире.

Дипломат отметил, что нездоровая жажда Путина продолжать войну против Украины приводит к необратимым процессам для Кремля. Российская агрессия ослабляет влияние Москвы во целом ряде регионов.

Глава МИД отметил, что попытки дестабилизации и вмешательства в выборы в европейских странах потерпели поражение. Он привел примеры Молдовы, Румынии и Венгрии.

На Южном Кавказе Кремль уже не имеет такого контроля над Арменией и Грузией. В Центральной Азии все больше укрепляются связи с конкурентами России в регионе – Китаем и США.

В Африке после разоблачения незаконных схем рекрутинга Москва также теряет позиции. Сибига заявил, что подобные процессы происходят также:

на Ближнем Востоке;

в Индо-Тихоокеанском регионе;

в Латинской Америке.

Глава МИД подчеркнул, что эти тенденции должны стать сигналом для Украины и ее союзников к действию. Он сказал, что пространство, освобождающееся с уходом российского влияния, необходимо заполнять.

Пришло время создавать новые смыслы и наполнять привычные слова новым значением, новым осознанием, обретенным Украиной в огне крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой. Ведь именно в Украине сегодня решается будущее Европы и мира, закладываются основы новой архитектуры безопасности, которая будет гарантировать стабильность, мир и развитие для нашего народа и миллиардов людей в мире,

– подчеркнул Сибига.

Он добавил, что эра конвенционного разоружения осталась в прошлом. Вместо этого настало время вооруженного мира и гарантированной безопасности. Министр заявил, что без участия Украины построить новый мир невозможно.

Еще одним ощутимым последствием полномасштабного вторжения в Украину стало рост зависимости Москвы от Пекина. После 2022 года Китай усиливает свое политическое и экономическое влияние на Россию, об этом писали в The Wall Street Journal.