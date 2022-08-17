Из-за нехватки желающих закопаться в Украине рф отправляет на войну недоделанные подразделения

Недоделанный 3-й армейский корпус (мулино) отправят в Украину недоукомплектованным.

Желающих стать удобрением не хватает

За формированием этого корпуса я наблюдаю с мая и подчеркиваю, как уже три с половиной месяца оккупанты не могут собрать 15 тысяч желающих закопаться в Украине.

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В конце июля в мулино для проведения проверки уровня комплектования частей и подразделений корпуса прибыла комиссия главного командования сухопутных войск во главе с генералом армии салюковым.

Темпами формирования армейского корпуса не были удовлетворены на самом высоком уровне, но ускорить его невозможно. Между тем подразделений этих остро не хватает российским оккупационным войскам на донбасском и уже южном плацдармах.

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Лепят из того, что есть

В начале августа было принято решение после проведения боевого согласования 52 зенитно-ракетного дивизиона отправить его сразу в Украину, не доводя до полной комплектации.

Теперь такое решение принято по всему корпусу, что лишний раз свидетельствует о том, какие острые проблемы у оккупантов с человеческим ресурсом и насколько они их ущемляют в возможностях.

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