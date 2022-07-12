Взрыв, который разрушит режим путина, или Что толкает кремлевского тирана на "подвиги"

путин мог продолжать заниматься своим делом, но очень сильно растет напряжение. Особенно напряжение между регионами и путиным.

Призвание разрушать

И сегодня достаточно жестко путин расправляется с остатками оппозиции, с любыми оппозиционными тенденциями, движениями. Общество позволяет ему, но именно потому, что оно испугано. Испуганное войной. Напугано, с одной стороны, опасностями, вытекающими из этого, с другой стороны, самым путиным, его репрессиями.

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Вот эта война с Украиной – это на самом деле не война за территорию, за прибыль. Здесь – как с Абхазией. Теперь там пустыня. Как с Южной Осетией. Там – бандиты у власти и ничего не производится. Как с Приднестровьем. Такой анклав бандитский, наркотрафик, проституция чего только нет – органами торгуют незаконно, где-то убивают людей, разбирают на органы. Ужас!

Он захватывает Украину для того, чтобы усилить свою власть в России, усилить свою власть на территории, которой управляет. И это один из способов усилить себя, свою власть. Вот 1999 год – взрывы домов. Ну сейчас вроде бы уже всем понятно, что это ФСБ делала. Уже проведены расследования, собраны доказательства. Зачем? Просто садизм, просто нелюбовь к гражданам России? Нет. Испугать. Напугать до икоты, напугать до степени, когда граждане начинают прижиматься к такому руководителю и говорить: "Защити нас от чеченских террористов".

Вымышленные террористы – чеченцам ничего не нужно было в России, им оставался один год до объявления независимости Чеченской Республики по Хасавюртовским соглашениям. Нет – вот они такие гады, они взрывают дома, они напали на Россию, 50 человек во главе с Шамилем Басаевым. И они такие злые, такие террористы, вот только путин может спасти нас. И такая гадина, тварь ядовитая чекистская с нулевым рейтингом вдруг получает рейтинг 70 – 80 процентов.

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Рабы требуют ига

Потому о чем говорить? путин обеспокоен сохранением своей власти и доходов от газовой и нефтяной трубы. И эту власть сохранить можно только таким способом.

Напряжение в стране существует. Это тщательно ущемляется, информационно изолируется, но это напряжение между регионами есть. Особенно сейчас в условиях санкций. Колоссальное напряжение. И это нужно как-то решать. А решать это можно репрессивным способом, силовым, косвенным. Каждого не арестуешь. Не посадишь в кутузку. Но, например, три генерала МВС.

Так что желание испугать общество и усилить свою власть, которая, если не тает, то слабеет. Экономика не работает, и это ощущает каждый человек – цены растут, зарплаты нет, работы нет.

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Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.