Покликання руйнувати

І сьогодні доволі жорстко путін розправляється із залишками опозиції, з будь-якими опозиційними тенденціями, рухами. Суспільство дозволяє йому, але саме тому, що воно налякане. Налякане війною. налякане, з одного боку, небезпеками, які витікають з цього, з іншого боку, самим путіним, його репресіями.

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Ось ця війна з Україною – це ж насправді не війна за територію, за прибуток. Тут – як з Абхазією. Зараз там пустеля. Як із Південною Осетією. Там – бандити при владі й нічого не виробляється. Як із Придністров'ям. Такий анклав бандитський, наркотрафік, проституція, чого тільки немає – органами торгують незаконно, десь вбивають людей, розбирають на органи. Жахіття!

Він захоплює Україну для того, щоб посилити свою владу в росії, посилити свою владу на території, якою керує. І це один зі способів посилити себе, свою владу. От 1999 рік – підриви будинків. Ну зараз ніби уже всім зрозуміло, що це фсб робила. Уже проведені розслідування, зібрані докази. Для чого? Просто садизм, просто нелюбов до громадян росії? Ні. Налякати. Налякати до гикавки, налякати до ступеня, коли громадяни починають притискатися до такого керівника і казати: "Захисти нас від чеченських терористів".

Вигадані терористи – чеченцям нічого не потрібно було в росії, їм залишався один рік до оголошення незалежності Чеченської Республіки за Хасав'юртівськими угодами. Ні – ось вони такі гади, вони підривають будинки, вони напали на росію, 50 осіб на чолі з Шамілем Басаєвим. І вони такі злі, такі терористи, ось тільки путін може врятувати нас. І така гадина, тварюка отруйна чекістська з нульовим рейтингом раптом отримує рейтинг 70 – 80 відсотків.

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Раби потребують ярма

Тому про що говорити? путін стурбований збереженням своєї влади і доходів від газової та нафтової труби. І владу цю зберегти можна лише таким способом.

Напруга в країні існує. Це ретельно утискається, інформаційно ізолюється, але ця напруга між регіонами є. Особливо зараз, в умовах санкцій. Колосальна напруга. І це треба якось вирішувати. А вирішувати це можна репресивним способом, силовим, непрямим. Кожного не арештуєш. Не посадиш в кутузку. Але, наприклад, три генерали мвс.

Отже бажання налякати суспільство і посилити свою владу, яка, якщо не тане, то слабне. Економіка не працює, і це відчуває кожна людина – ціни зростатють, зарплати немає, роботи немає.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

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