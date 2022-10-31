Планируется ли эвакуация из Киевской области: власти расставили все точки над "и"

На фоне ракетных атак России украинцы обеспокоены ситуацией с электроэнергией. Поэтому все чаще задумываются над вопросом эвакуации, в том числе и из Киева.

Планируется ли эвакуация из Киевской области

В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в обращении к жителям области заявил, что враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры, но власти пока не намерены эвакуировать жителей Киевщины в другие регионы. По его словам, ситуация с электроэнергией в Киевской области остается контролируемой.

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Так, Кулеба сообщил, что сейчас ситуация является контролируемой и в ближайшее время эвакуация не планируется.

Все работают на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться. Обо всех планах действий жители Киевщины будут знать заранее,

– говорит Кулеба.

По его словам, в каждом органе самоуправления и населенном пункте есть определенные места для эвакуации. Если ситуация станет критической, в этих местах будут собираться люди, а органы самоуправления вместе со специальными службами будут предоставлять транспортные средства, чтобы их эвакуировать.

Он подчеркнул, что это все будет проходить организованно, впрочем, сейчас нет причин, чтобы это делать и планировать.

Обращение Алексея Кулебы к украинцам: смотрите видео

Утром в Киеве зафиксировали 16 ракет

В результате ударов по объектам критической инфраструктуры 31 октября, часть Киева обесточена, а 80% населения временно без воды. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что всего в пределах Киева обнаружили около 16 воздушных целей, 12 из них – уничтожили.

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