Планируется ли эвакуация из Киевской области: власти расставили все точки над "и"
Источник:Алексей Кулеба
На фоне ракетных атак России украинцы обеспокоены ситуацией с электроэнергией. Поэтому все чаще задумываются над вопросом эвакуации, в том числе и из Киева.
Планируется ли эвакуация из Киевской области
В то же время глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в обращении к жителям области заявил, что враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры, но власти пока не намерены эвакуировать жителей Киевщины в другие регионы. По его словам, ситуация с электроэнергией в Киевской области остается контролируемой.
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Так, Кулеба сообщил, что сейчас ситуация является контролируемой и в ближайшее время эвакуация не планируется.
Все работают на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться. Обо всех планах действий жители Киевщины будут знать заранее,
– говорит Кулеба.
По его словам, в каждом органе самоуправления и населенном пункте есть определенные места для эвакуации. Если ситуация станет критической, в этих местах будут собираться люди, а органы самоуправления вместе со специальными службами будут предоставлять транспортные средства, чтобы их эвакуировать.
Он подчеркнул, что это все будет проходить организованно, впрочем, сейчас нет причин, чтобы это делать и планировать.
Обращение Алексея Кулебы к украинцам: смотрите видео
Утром в Киеве зафиксировали 16 ракет
В результате ударов по объектам критической инфраструктуры 31 октября, часть Киева обесточена, а 80% населения временно без воды. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что всего в пределах Киева обнаружили около 16 воздушных целей, 12 из них – уничтожили.Обратите внимание! Утром 31 октября Россия выпустила более 50 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил.
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