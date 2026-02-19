Опасность даже в 30 километрах от фронта, – боец "Шквала" о главном вызове на поле боя
- Оккупанты оттягивают как можно дальше от передовой свою тяжелую военную технику, зато привлекают на фронте квадроциклы, снегоходы, легковушки, на которые "охотятся" СОУ.
- На фронте враг усилил использование БпЛА, авиации, что запускает КАБы, поэтому даже на расстоянии от линии боестолкновения постоянно есть угроза в небе, которую следует отслеживать.
Сейчас на поле боя российские войска избегают использования тяжелой техники, стараются не накапливать ее близко к линии боестолкновения. Однако СОУ удается навредить врагу, уничтожая его транспорт для осуществления логистики.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд, добавив, что речь идет о легком автотранспорте, квадроциклах, снегоходах оккупантов, которыми те передвигаются на фронте, подвозят боекомплекты и инженерное снаряжение.
Из-за имеющихся угроз приходится перемещаться
На фронте существует понятие killzone. Как пояснил инспектор пограничной комендатуры, попадание в нее не означает, что шансы выйти оттуда – нулевые.
К сведению! Killzone – это территория, которая сплошь простреливается дронами, артиллерией и другими средствами поражения. Она создается в основном благодаря беспилотникам, чтобы взять в ловушку, уничтожить и остановить продвижение противника.
Сейчас даже в 30 километрах от фронта можно быть в серьезной опасности из-за того, что враг усилил свою воздушную составляющую. Россияне пытаются залетать вглубь, работает тактическая авиация, которая запускает КАБы, а это всегда большая угроза,
– озвучил Дрозд.
По его словам, противник использует барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе), а его разведывательные дроны могут залетать довольно далеко. Силы обороны пытаются противодействовать этому, со стороны украинских защитников работают зенитные перехватчики.
"Если условно поделить, то 15 километров в нашу и 15 в их сторону от линии боестолкновения – это зона повышенной опасности, а в тылу даже на расстоянии 40 километров нужно все равно мониторить, что находится в небе: чьи борта, ударные "крылья", активная тактическая авиация. Мы постоянно планируем перемещение, принимая во внимание имеющиеся опасности", – рассказал Дрозд.
Инспектор пограничной комендатуры подытожил, что по сей день врагу не удается полностью взять преимущество в воздухе, на линии боевого соприкосновения и вряд ли он будет на это способен.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- Американский институт изучения войны сообщил о тактических изменениях на поле боя. На Харьковщине в сторону населенного пункта Великий Бурлук есть продвижение оккупантов. Они стремятся расширить зону контроля, чтобы были предпосылки давить дальше на позиции СОУ. В Донецкой области ожесточенные бои наблюдаются у Константиновки и Дружковки. Враг продвинулся в центральной части Иванополья. Украинские защитники имеют тактическое продвижение в районе Гришино на Покровском отрезке.
- Напряженной остается ситуация возле Покровска и Мирнограда. Там существенно затруднена логистика. Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что дорога из Мирнограда в тыл украинских войск находится под постоянным огнем противника. Он также отметил, что оккупанты пробуют приблизиться со стороны Часового Яра и вдоль дроги на город Славянск.
Украинские защитники на Гуляйпольском направлении (Запорожская область) провели контрудар, который оказался результативным, удалось нарушить замысел врага осуществить там прорыв. Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что россияне суют в направлении Покровского Днепропетровской области, хотят добраться дороги Донецк – Запорожье, перерезать этот путь и продвигаться на Запорожье.