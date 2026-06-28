Россияне стали заложниками собственного давления: как тактика врага помогает ВСУ на фронте

В России сейчас есть возможность накапливать ресурсы, в первую очередь – живую силу для ведения боевых действий. Страна-агрессор продолжает привлекать наемников и заключенных. Российское военное командование на скорую руку направляет их на полигоны, где те проходят быструю подготовку, а некоторых отправляют на фронт вообще без нее.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал в.и.о. командира батальона "Сила свободы" бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко, уточнив, что ключевая задача, которую командование ставит перед российскими бойцами – проникнуть в украинскую оборону.

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Путину крайне нужны успехи на фронте, чтобы сместить фокус внимания

В.и.о. командира батальона "Сила свободы" пояснил, что противник стал заложником того, что постоянно давит, и как только он где-то ослабляет давление из-за того, что все-таки испытывает нехватку личного состава, то, как следствие, начинает нести еще большие потери не только в живой силе, но и на территории. Линия фронта начинает продвигаться в другую сторону.

Поэтому важно истощать все ресурсы противника. В первую очередь – живую силу. Какой бы огромной ни была эта империя, у нее есть свой конец. Необходимо продолжать уничтожать российских "одноразовых" солдат, штурмовиков, чтобы они не приближались к линии фронта,

– отметил Назаренко.

По словам в.и.о. командира батальона "Сила свобод", СОУ от пехотинца до оператора БпЛА ежедневно работают над этим. Слаженные действия украинских защитников в комплексе приносят свои результаты, не давая противнику накапливать резервы, с помощью которых он пытается регулярно наносить удары. По словам Назаренко, на Покровском направлении (Донецкая область) фиксируется огромное количество применений со стороны России артиллерии, КАБ и ФАБ, ударных беспилотников.

Подробнее о ситуации на фронте: смотрите в видео

Путин, учитывая многочисленные проблемы в России и на оккупированных территориях, в частности в Крыму, сейчас хочет сместить фокус внимания с этого на фронт, поэтому стремится, чтобы российские войска показали хоть какие-то результаты. В.и.о. командира батальона "Сила свободы" отметил, что даже если на отдельных участках у оккупантов наблюдаются незначительные продвижения, то они обходятся российской армии огромной ценой.

Ежедневно уничтожаются десятки оккупантов, которые пытаются подойти к линии фронта (в большинстве случаев безуспешно). Такая ситуация наблюдается каждый день. Потери России огромны. Надеюсь, что наступит момент, когда у нее эти ресурсы начнут заканчиваться,

– озвучил Назаренко.

Он подытожил, что украинские удары по НПЗ России, логистике, командным пунктам и складам, другим военным объектам приносят пусть и постепенный, но важный результат. Враг заметно слабеет.