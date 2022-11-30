Не капитуляция: Путин определил себе новую цель войны с украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский, представители украинских Вооруженных Сил предупреждают украинцев о возможности новых ракетных ударов Российской Федерации с целью уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Кровавая цель кровавого карлика изменилась

Однако абсолютно очевидно, что о вероятности таких ударов можно говорить и без ссылок на официальные украинские источники. В Москве не скрывают того, что готовы к нанесению новых ударов по Украине именно с целью войны с украинским гражданским населением.

О главном Этот закон – преступление против будущего Украины

Цель президента РФ Владимира Путина и российского военно-политического руководства очевидна. В условиях, когда российские войска не могут получить значительных преимуществ на фронте и вынуждены покидать территории, которые уже были ими оккупированы во время первой фазы российского нападения на Украину в феврале – апреле 2022 года, для Путина и российских военных совершенно очевидно, что Россию может спасти от окончательного поражения только война с гражданским населением , с женщинами и детьми.

По крайней мере, так они себе представляют ситуацию – что только доведение украинцев до нечеловеческих условий принудит украинское политическое руководство к полной капитуляции перед российским политическим руководством, к выполнению всех условий, которые выдвигал президент РФ Владимир Путин еще перед своим нападением на Украину.

Более того, возможно, России не нужна сегодня капитуляция Украины по той простой причине, что в феврале 2022 года Владимир Путин был искренне уверен в том, что украинское население готово принять российский оккупационный режим как единственную возможность для своего дальнейшего государственного существования.

А сейчас в сложившейся ситуации с очевидным сопротивлением украинского населения российской оккупации, сейчас, когда Владимир Путин видит, как украинцы встречали его войска в Херсоне и как они встречали украинских освободителей, цель РФ могла и измениться и сейчас связана с необходимостью изгнать нелояльное к России население Украины с той территории, где это население проживает.

Чтобы если уж захватить украинскую территорию, то без этого населения. Чтобы на территории Украины проживало население самой РФ, которое можно будет переселить сюда после восстановления тертиорий. Однако, для этого, конечно, нужно, чтобы десятки миллионов украинцев покинули территорию, которая затем должна быть присоединена к территории РФ и стать ее интегрированной частью.

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Лекала авторов геноцидов

Это очевидный план геноцида. Нет ничего удивительного, что этот план осуществляется президентом России Владимиром Путиным и российским военно-политическим руководством при поддержке большинства россиян именно тогда, когда мы говорим о годовщине Голодомора. Ведь и тогда идея советского политического руководства была достаточно простой – уничтожить миллионы украинцев, чтобы потом переселить на земли их обитания жителей советской России, гораздо более лояльных к Коммунистической партии и ее тираническому режиму.

И, кстати, эта ситуация, можно сказать, оправдала себя. На месте достаточно аграрной до того времени Донеччины появилась сплошная городская агломерация, в которой пророссийским силам уже после провозглашения независимости Украины было гораздо легче действовать, чем там, где осталось аграрное производство, где остались маленькие города рядом с украинскими селами, где сами города- миллионники, такие как Киев или Днепр, общались с регионами, с которыми они были всегда связаны.

Поэтому нельзя сказать, что в Москве не знают, что делают, – знают, прекрасно понимают, каковы пути к победе даже не над украинским государством, а над украинским народом. Именно в этом смысл тех действий, которые сегодня связаны с российскими намерениями. Владимир Путин не с украинским государством воюет, а с украинским народом.

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Ордынская зачистка

Российский вождь абсолютно уверен, что на территории, которую он хочет считать исторической территорией России, могут проживать только те люди, которые будут считать себя россиянами и быть россиянами. Без всех этих украинских атрибутов, языка, культуры, истории – всего этого не нужно ни президенту РФ, ни руководству РФ, ни народу РФ.

Именно поэтому мы сейчас будем видеть, как этнические россияне, проживающие на украинской земле, довольно быстро станут просто украинцами. А этнические украинцы, проживающие на территории РФ, довольно быстро станут просто россиянами и будут пытаться забыть о своих украинских корнях как о чем-то ужасном и компрометирующем, как о таком, о чем не нужно рассказывать собственным детям. Вот это и есть реальная ситуация геноцида, в который мы попали в результате нападения Владимира Путина на Украину.

И, конечно, эта война, жестокая и кровавая, будет продолжаться не только с гражданским населением, но и на фронте.

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