Залужный назвал идеальный вариант завершения войны в Украине

Сегодня на войну в Украине не стоит смотреть лишь как на боевые действия двух стран, как на локальный конфликт. Российско-украинская война продолжается на территории Европы уже 12-й год и давно перешла из разряда региональной в глобальную.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а теперь посол нашего государства в Великобритании, Валерий Залужный, подчеркнув, что для того, чтобы прекратить эту войну, одного решения Украины или России сейчас будет недостаточно.

Глобальное решение: что оно принесет Украине

Недостаточно, потому что эта война продолжается в условиях старого мирового порядка, который, как отметил экс-главнокомандующий ВСУ, трещит по швам и не выдерживает никакой критики: со стороны миграционной политики, экономических процессов и так далее.

То есть, если мы подходим, хотя бы пока, к вопросу о прекращении войны, нужно быть очень и очень осторожными и считать, что наиболее идеальный вариант для Украины – это завершение войны в результате global decision (глобального решения), в результате которого Украина: "А" – займет свое место на геополитической карте, "Б" – завоюет себе право на безопасное существование в новом мировом порядке,

– озвучил Залужный.

Для Украины, по его словам, это будет чрезвычайно важно. Он добавил, что, кроме того, в результате global decision наше государство получит определенные экономические преференции и инвестиции, что позволит ему развиваться. Украина может стать, по убеждению Залужного, частью цивилизованного мира, например, Запада, что может решить на данный момент проблемы со справедливостью, использованием судов Европейского Союза.

Но это идеальный вариант. Если бы это глобальное решение было принято и Украина получила все эти преимущества, тогда можно было бы сказать: является ли это победой, находятся ли наши дети в безопасности, есть ли у них светлое будущее и будут ли наши дети вместе с нами жить в Украине, которая справедлива и защищает своих граждан. Возможно ли сейчас такое глобальное решение? Я сомневаюсь в этом,

– заявил Залужный.

Тогда, по его словам, говорить о справедливом завершении войны пока не приходится. Вступить в состав экономических и политических блоков Украина не может. Соответственно, строить свое будущее, как подчеркнул посол Украины в Великобритании, пока тоже нет возможности.

Что должны осознать украинцы

Залужный объяснил, что в этой ситуации украинское государство может только продолжать свою борьбу для того, чтобы не потерять сейчас то, что имеет: свою государственность; свой День Независимости; народ, переживший войну; людей, которые точно знают, чего они хотят.

Единственное, что нам нужно – это чтобы наши граждане понимали: никто не придет – ни НАТО, ни президент какой-либо страны – и не сделает это вместо нас. Нам нужно выстоять в этой войне на изнурение и дождаться этого глобального решения. Или, как вариант, выстояв, построить такую Украину, рожденную в ходе войны, которая адаптируется к существующим условиям, как, например, Израиль, и будет существовать как мощное, самодостаточное государство, способное гарантировать и безопасность, и экономическое развитие, и, соответственно, справедливость,

– отметил Залужный.

Такого, что завтра украинцы проснутся и все будет так, как произошло в 1991 году, когда Украину объявили независимой, а завтра ее кто-то объявит победительницей, как подчеркнул Залужный, точно не будет. Он добавил, что над этим необходимо будет усердно работать.

Залужный подытожил, что самое главное – Украине нужно выжить в условиях технологических изменений, когда происходит отход от классических понятий и представлений о военных действиях, предвидеть, что будет через 3 – 5 лет, и выстроить путь к окончанию боевых действий и, возможно, победе. Сегодня это, по его мнению, полностью зависит от всех украинцев.

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