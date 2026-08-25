Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а тепер посол нашої держави у Великій Британії, Валерій Залужний, підкресливши, що для того, аби припинити цю війну, вже одного рішення України або Росії нині буде недостатньо.

Глобальне рішення: що воно принесе Україні

Недостатньо, тому що ця війна триває в умовах старого світового порядку, який, як зазначив ексголовком ЗСУ, тріщить по швах і не витримує жодної критики: з боку міграційної політики, економічних процесів і так далі.

Тобто якщо ми йдемо хоча б поки що до питання закінчення війни, потрібно бути дуже і дуже обережним і вважати, що найбільш ідеальний варіант для України – це завершення війни внаслідок global decision (глобального рішення), в результаті якого Україна: "А" – отримає своє місце на геополітичній карті, "Б" – виборе собі право на безпечне існування у новому світовому порядку,

– озвучив Залужний.

Для України, з його слів, це буде архіважливо. Він додав, що, крім того, внаслідок global decision наша держава отримає певні економічні преференції, інвестиції, що дасть змогу розвиватися. Україна може стати, за переконанням Залужного, частиною цивілізованого світу, наприклад, Заходу, що може вирішити на цю мить проблеми зі справедливістю, використанням судів Європейського Союзу.

Але це ідеальний варіант. Якби цей global decision був і всі ці рішення Україна отримала, тоді можна було б сказати, чи є це перемога, чи наші діти перебувають у безпеці, чи мають світле майбутнє і чи наші діти разом з нами будуть жити в Україні, яка справедлива і захищає своїх громадян. Чи можливий зараз такий global decision? Я сумніваюсь в цьому,

– висловився Залужний.

Тоді, з його слів, говорити про справедливе закінчення війни наразі не доводиться. Входження до складу економічних, політичних блоків Україна не може. Відповідно, будувати своє майбутнє, як підкреслив посол України у Великій Британії, поки теж не має змоги.

Що мають усвідомити українці

Залужний пояснив, що в цій ситуації українська держава може тільки продовжувати свою боротьбу для того, щоб не втратити зараз те, що має: свою державність; свій День Незалежності; народ, який пройшов війну; людей, які точно знають, що вони хочуть.

Єдине, що нам потрібно, це щоб наші громадяни розуміли, що ніхто не прийде – ні НАТО, ні президент якоїсь країни – і не зробить це замість нас. Нам потрібно вистояти у цій війні на виснаження і дочекатися цього global decision. Або, як варіант, вистоявши, вибудувати таку Україну, народжену в ході війни, яка адаптується до цих умов, які є, як, наприклад, Ізраїль, і буде існувати як потужна, самодостатня держава, здатна гарантувати і безпеку, і економічний розвиток, і, відповідно, справедливість,

– зауважив Залужний.

Такого, що завтра українці прокинуться і все буде так, як відбулося в 1991 році, коли Україну оголосили незалежною, а завтра її хтось оголосить переможницею, як наголосив Залужний, точно не буде. Він додав, що над цим необхідно буде важко працювати.

Залужний підсумував, що найголовніше – Україні треба вижити в умовах технологічних змін, коли є відхід від класичних понять, розумінь воєнних дій, передбачити, що буде через 3 – 5 років, і вибудувати шлях до закінчення бойових дій і, можливо, перемоги. Сьогодні це, на його погляд, абсолютно залежить від усіх українців.

Повна версія інтерв'ю з Валерієм Залужним: дивіться відео