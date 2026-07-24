Кроме того, он упомянул о помощи со стороны партнеров. Об итогах совещания президент написал в своих социальных сетях.
Что известно о целях Украины?
Зеленский рассказал, что во время встречи обсуждались оборонные, экономические и дипломатические вызовы для нашей страны в ближайший период войны. Он отметил, что Россия в настоящее время целенаправленно проводит террористические операции против украинской инфраструктуры.
Вызовы есть и в сфере энергетики и рынка топлива, и в аграрной сфере, и в отношении наших экспортных возможностей по зерну. Направление защиты воздушного пространства требует более практичных идей, ускорения реализации проектов, которые находятся в стадии разработки,
– подчеркнул Зеленский.
Президент заявил, что партнеры должны понимать, что именно входит в сферу их ответственности и чем они могут помочь. Он заявил, что это будет поддержкой защиты жизни в стране.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Зеленский отметил, что первым приоритетом для повышения обороноспособности Украины являются ракеты для "Patriot". По его словам, эти договоренности должны выполняться быстро. Он также подчеркнул важность работы МИД.
Что Зеленский сказал о партнерах?
Президент поблагодарил соседние государства в Евросоюзе. Он сказал, что расширение трансграничного взаимодействия помогает Украине эффективнее защищать экономику от российской агрессии.
Есть также перечень задач, которые мы можем реализовать только в тесном взаимодействии с Брюсселем – институтами Евросоюза. Мы очень надеемся на эту поддержку, и премьер-министр представит коллегам из Евросоюза соответствующие предложения,
– заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что премьер-министр, министр иностранных дел, министр инфраструктуры, министр аграрной политики и другие должностные лица должны разработать план, который позволит защитить экономические процессы в стране. Отдельно президент поставил задачу Рустему Умерову. По словам главы государства, секретарь СНБО должен работать с партнерами на Ближнем Востоке.
Также Зеленский рассказал о задачах, стоящих перед руководством ВСУ и Министерством обороны. Он добавил, что в ходе заседания высшее военное руководство определило дальнейшие действия в акватории Черного моря.
Президент провел совещание / Фото Владимира Зеленского
Какие актуальные заявления сделал Зеленский?
Также во время встречи руководство определило, как реагировать на российские удары. Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклады Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы.
В четверг, 23 июля, Владимир Зеленский провел встречу с руководством американской оборонной компании Raytheon. Он заявил, что Украина совместно с Raytheon будет производить ракеты для ЗРК Patriot.