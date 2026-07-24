Також він згадав про допомогу від партнерів. Про підсумки наради президент написав у власних соцмережах.

Що відомо про цілі України?

Зеленський розповів, що під час зустрічі обговорювали оборонні, економічні та дипломатичні виклики для нашої країни в найближчий період війни. Він зазначив, що Росія наразі цілеспрямовано проводить терористичні операції проти української інфраструктури.

Виклики є й у сфері енергетики та ринку пального, і в аграрній сфері та щодо наших зернових експортних спроможностей. Напрямок захисту неба потребує більш практичних ідей, прискорення проєктів, які перебувають в роботі,

– наголосив Зеленський.

Президент заявив, що партнери мають розуміти, що саме є сферою їхньої відповідальності і чим вони можуть допомогти. Він заявив, що це буде підтримкою захисту життя в країні.

Зеленський зазначив, що першим пріоритетом для підвищення обороноздатності України є ракети для "Patriot". За його словами, ці домовленості мають виконуватись швидко. Він також наголосив на важливості роботи МЗС.

Що Зеленський сказав про партнерів?

Президент подякував державам-сусідам в Євросоюзі. Він сказав, що розширення транскордонної взаємодії допомагає Україні ефективніше захищати економіку від російської агресії.

Є також і перелік завдань, які можемо реалізувати тільки в чіткій взаємодії з Брюсселем – інституціями Євросоюзу. Дуже сподіваємось на цю підтримку, і Премʼєр-міністр представить колегам з Євросоюзу відповідні пропозиції,

– заявив Зеленський.

Він підкреслив, що премʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр інфраструктури, міністр аграрної політики та інші посадовці мають розробити план, який дозволять захистити економічні процеси в країні. Окремо президент дав завдання Рустему Умєрову. За словами очільника держави, секретар РНБО має працювати з партнерами на Близькому Сході.

Також Зеленський сказав про завдання, які стоять перед керівництвом ЗСУ та Міністерством оборони. Він додав, що під час засідання вище військове керівництво визначило подальші дії в акваторії Чорного моря.

Президент провів нараду / Фото Володимира Зеленського

Які актуальні заяви Зеленського?

Також під час зустрічі керівництво визначило, як відповідати на російські удари. Володимир Зеленський зазначив, що заслухав доповіді Михайла Драпатого, Євгенія Хмари та Павла Паліси.

У четвер, 23 липня, Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом американської оборонної компанії Raytheon. Він заявив, що Україна разом із Raytheon виготовлятиме ракети для ЗРК Patriot.