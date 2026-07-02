"Путин проигрывает эту войну": Зеленский заявил о провале России в Крыму и о серьезных проблемах у противника
Владимир Зеленский заявил, что успешные операции Украины в Крыму и на фронте создают для Кремля серьезные проблемы. По его словам, Путин все чаще сталкивается с трудностями при объяснении ситуации внутри России из-за отсутствия реальных военных достижений.
Поэтому Москва компенсирует это агрессивной риторикой и массированными ударами по гражданскому населению. Об этом президент Украины заявил, общаясь с журналистами на месте вражеской атаки в Дарницком районе столицы 2 июля.
Смотрите также: Дальше для россиян будет только хуже: интервью с Дмитрием "Апостолом" Карпенко
Какое заявление сделал Зеленский?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия все больше ощущает последствия войны, в частности из-за потерь на фронте и успешных украинских операций во временно оккупированном Крыму.
По его словам, именно эти факторы затрудняют российскому руководству возможность объяснять ситуацию собственному обществу и союзникам.
Путин проигрывает эту войну, вот что происходит. Он четко понимает, что может запугивать людей и просто уничтожать гражданское население ракетными ударами. В России сейчас значительные проблемы с логистикой, боеприпасами, нефтью, бензином и дизельным топливом,
– подчеркнул Зеленский.
Отдельно Зеленский обратил внимание на влияние украинских операций в Крыму и сдерживание российских войск на фронте, которые, по его словам, создают дополнительное давление на Кремль и его военную систему.
"Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен, – это ложь. Как и восток нашего государства, он знает его только по докладам своих офицеров", – сказал президент.
Он также подчеркнул, что Путин стремится показать "победу" для внутренней аудитории, однако ее отсутствие вынуждает Россию делать ставку на запугивание Украины и гражданского населения.
Ему нужно продать своему обществу великую победу. Победы нет. Победы не будет,
– подытожил Зеленский.
Стоит отметить, что даже Путин впервые признал, что украинские дальнобойные удары беспилотниками создают серьезные проблемы внутри России, в частности вызывают дефицит топлива.
По словам аналитиков, это нетипично для российского руководства, которое ранее публично отрицало наличие подобных трудностей.
В интервью 24 Каналу бывший командир войск химической, биологической и радиологической защиты Великобритании и НАТО, полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон подчеркивает, что ситуация с ударами по российской инфраструктуре становится все более ощутимой и влияет на стабильность в регионах. В частности, речь идет о сложностях с защитой крупных городов и нефтеперерабатывающих объектов от массированных атак украинских дронов.
Эксперт отмечает рост внутреннего недовольства в российском информационном пространстве. Он сравнивает текущую ситуацию с кризисом, возникшим во время мятежа Евгения Пригожина в 2023 году. В то же время уязвимость российских властей может быть даже выше, чем в предыдущие периоды нестабильности.