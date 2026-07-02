"Путин проигрывает эту войну": Зеленский заявил о провале России в Крыму и о серьезных проблемах у противника

Владимир Зеленский заявил, что успешные операции Украины в Крыму и на фронте создают для Кремля серьезные проблемы. По его словам, Путин все чаще сталкивается с трудностями при объяснении ситуации внутри России из-за отсутствия реальных военных достижений.

Поэтому Москва компенсирует это агрессивной риторикой и массированными ударами по гражданскому населению. Об этом президент Украины заявил, общаясь с журналистами на месте вражеской атаки в Дарницком районе столицы 2 июля.

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Какое заявление сделал Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия все больше ощущает последствия войны, в частности из-за потерь на фронте и успешных украинских операций во временно оккупированном Крыму.

По его словам, именно эти факторы затрудняют российскому руководству возможность объяснять ситуацию собственному обществу и союзникам.

Путин проигрывает эту войну, вот что происходит. Он четко понимает, что может запугивать людей и просто уничтожать гражданское население ракетными ударами. В России сейчас значительные проблемы с логистикой, боеприпасами, нефтью, бензином и дизельным топливом,

– подчеркнул Зеленский.

Отдельно Зеленский обратил внимание на влияние украинских операций в Крыму и сдерживание российских войск на фронте, которые, по его словам, создают дополнительное давление на Кремль и его военную систему.

"Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен, – это ложь. Как и восток нашего государства, он знает его только по докладам своих офицеров", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что Путин стремится показать "победу" для внутренней аудитории, однако ее отсутствие вынуждает Россию делать ставку на запугивание Украины и гражданского населения.

Ему нужно продать своему обществу великую победу. Победы нет. Победы не будет,

– подытожил Зеленский.

Стоит отметить, что даже Путин впервые признал, что украинские дальнобойные удары беспилотниками создают серьезные проблемы внутри России, в частности вызывают дефицит топлива.

По словам аналитиков, это нетипично для российского руководства, которое ранее публично отрицало наличие подобных трудностей.

В интервью 24 Каналу бывший командир войск химической, биологической и радиологической защиты Великобритании и НАТО, полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон подчеркивает, что ситуация с ударами по российской инфраструктуре становится все более ощутимой и влияет на стабильность в регионах. В частности, речь идет о сложностях с защитой крупных городов и нефтеперерабатывающих объектов от массированных атак украинских дронов.

Эксперт отмечает рост внутреннего недовольства в российском информационном пространстве. Он сравнивает текущую ситуацию с кризисом, возникшим во время мятежа Евгения Пригожина в 2023 году. В то же время уязвимость российских властей может быть даже выше, чем в предыдущие периоды нестабильности.