Вражеские войска уже длительное время не используют "экзотические" транспортные средства. Вместо этого выбирают мотоциклы и иногда "Жигули". Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер секции планирования Нацгвардии майор Дмитрий Кожубенко.

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Почему враг пересел на "Жигули"

Противник уже более трех месяцев не использует "тяжелые" транспортные средства в районе бригады "Рубеж". Причиной этого является ведение штурмов небольшими группами. При атаках враг использует дроны.

Сейчас преобладающая их тактика – это штурм малыми пехотными группами при поддержке артиллерии и FPV-авиации. Но на нашем направлении были применены и мотоциклы, и квадроциклы, и багги, и даже "Жигули",

– говорит Кожубенко.

Россияне используют "танки-сараи"

Кроме привычных транспорта на фронте, украинские бойцы заметили "танк-сарай". Такое чудо техники захватили военные 22-й ОМБр на Бахмутском направлении.

Справка. "Танк-сарай" или "черепаха" – это гибридная и переплавленная из советских остатков техники боевая машина. Ее цель заключается в том, чтобы довезти группу до определенной позиции целой и невредимой.

Ранее стало известно, что враг изменил тактику атак. В том числе и по гражданской инфраструктуре. Так, россияне уже нанесли удар сразу тремя ракетами различных типов.