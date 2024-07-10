Вражеские войска уже длительное время не используют "экзотические" транспортные средства. Вместо этого выбирают мотоциклы и иногда "Жигули". Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер секции планирования Нацгвардии майор Дмитрий Кожубенко.
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Почему враг пересел на "Жигули"
Противник уже более трех месяцев не использует "тяжелые" транспортные средства в районе бригады "Рубеж". Причиной этого является ведение штурмов небольшими группами. При атаках враг использует дроны.
Сейчас преобладающая их тактика – это штурм малыми пехотными группами при поддержке артиллерии и FPV-авиации. Но на нашем направлении были применены и мотоциклы, и квадроциклы, и багги, и даже "Жигули",
– говорит Кожубенко.
Россияне используют "танки-сараи"
Кроме привычных транспорта на фронте, украинские бойцы заметили "танк-сарай". Такое чудо техники захватили военные 22-й ОМБр на Бахмутском направлении.
Ранее стало известно, что враг изменил тактику атак. В том числе и по гражданской инфраструктуре. Так, россияне уже нанесли удар сразу тремя ракетами различных типов.