Ворожі війська уже тривалий час не використовують "екзотичні" транспортні засоби. Натомість обирають мотоцикли та подекуди "Жигулі". Про це в етері телемарафону розповів офіцер секції планування Нацгвардії майор Дмитро Кожубенко.
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Чому ворог пересів на "Жигулі"
Противник уже понад три місяці не використовує "важкі" транспортні засоби в районі бригади "Рубіж". Причиною цього є ведення штурмів невеликими групами. При атаках ворог використовує дрони.
Зараз переважна їхня тактика – це штурм малими піхотними групами за підтримки артилерії і FPV-авіації. Але на нашому напрямку були застосовані і мотоцикли, і квадроцикли, і багі, і навіть "Жигулі",
– каже Кожубенко.
Росіяни використовують "танки-сараї"
Окрім звичних транспорту на фронті, українські бійці помітили "танк-сарай". Таке диво техніки захопили військові 22-ї ОМБр на Бахмутському напрямку.
Раніше стало відомо, що ворог змінив тактику атак. В тому числі і по цивільній інфраструктурі. Так, росіяни уже завдали удару відразу трьома ракетами різних типів.