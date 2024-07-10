Ворожі війська уже тривалий час не використовують "екзотичні" транспортні засоби. Натомість обирають мотоцикли та подекуди "Жигулі". Про це в етері телемарафону розповів офіцер секції планування Нацгвардії майор Дмитро Кожубенко.

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Чому ворог пересів на "Жигулі"

Противник уже понад три місяці не використовує "важкі" транспортні засоби в районі бригади "Рубіж". Причиною цього є ведення штурмів невеликими групами. При атаках ворог використовує дрони.

Зараз переважна їхня тактика – це штурм малими піхотними групами за підтримки артилерії і FPV-авіації. Але на нашому напрямку були застосовані і мотоцикли, і квадроцикли, і багі, і навіть "Жигулі",

– каже Кожубенко.

Росіяни використовують "танки-сараї"

Окрім звичних транспорту на фронті, українські бійці помітили "танк-сарай". Таке диво техніки захопили військові 22-ї ОМБр на Бахмутському напрямку.

Довідка. "Танк-сарай" або ж "черепаха" – це гідбридна та переплавнена з радянських залишків техніки бойова машина. Її ціль полягає в тому, щоб довезти групу до визначеної позиції цілою та неушкодженою.

Раніше стало відомо, що ворог змінив тактику атак. В тому числі і по цивільній інфраструктурі. Так, росіяни уже завдали удару відразу трьома ракетами різних типів.