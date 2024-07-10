Су-25 – старый советский штурмовик, который может хорошо работать при условии завоевания преимущества в воздухе. Однако сейчас, как рассказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, "сушки" используются на малой высоте, а стрельба ведется с кабрированием на дальности 7 – 8 километров от линии боестолкновения.

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Как ВСУ удачно охотятся на российские "сушки"

По словам Романа Свитана, Су-25 может нести 11 точек подвески и как минимум 8 блоков с неуправляемыми реактивными снарядами. Это практически летучий "Град" – когда происходит выход всех боеприпасов, накрывается большая площадь. Это проблема и для украинских военных, и для врага.

На предельно малой высоте россиянам нужно подойти к линии боевого соприкосновения. Скорость довольно высокая – до 600 километров в час. Если летчик устал или недостаточно профессиональный, он проскочит разрешенное расстояние и попадет под удары украинских ПЗРК.

ЗРК не видят на таких высотах, поскольку Су-25 передвигаются под лучами локаторов и радиогоризонтом. В то же время военные, которые ответственны за переносные зенитно-ракетные комплексы, не спят и ликвидируют вражескую авиацию. В этом им помогают такие средства как "Игла", Stinger, Piorun, "Стрела-10" и другие.

Парк Су-25 имеет конечную цифру. Осталось около 150 единиц, хотя было более 200. "Отминусовали" неплохо. Россияне используют их как расходный материал. Отправляют в одну сторону и желают успехов. Если собьют, то так и будет, поставили крест, если нет – полетит в следующий раз,

– подчеркнул военный эксперт.

Но даже сами российские пилоты знают, что летят на гибель. Поскольку к линии фронта нужно очень близко подлетать. Их "палкой" сложно загнать в Су-25. Совсем иная ситуация с современными самолетами, например Су-30, Су-34 и Су-35. Они сбрасывают ракеты и боеприпасы с дальности 70 километров, понимая, что пока до них не достанет ни один ЗРК.

Заметим, что с 24 февраля 2022 года потери российской оккупационной армии в авиации достигли более 361 самолета и 326 вертолетов.