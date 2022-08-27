россияне активно ведут воздушную разведку на разных направлениях фронта, но успеха в боях не имеют

Украина уже 185 сутки противостоит российскому вторжению. Враг коварен, подбирается к нашим войскам всеми возможными методами.

О ситуации на каждом из направлений борьбы рассказали в Генеральном штабе ВСУ на утро 27 августа. ВСУ противостоят врагу надежно.

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Обстрелы Харьковщины и ситуация на Севере

Наши военные отметили, что на Волынском и Полесском направлениях идет наращивание сил и средств радиоэлектронной разведки.

На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Цель этого – продемонстрировать присутствие и сковать действия подразделений Сил обороны Украины. Из ствольной артиллерии обстрелял район села Толстодубово Сумской области.

На Харьковском направлении были вражеские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии объектов гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Светличное, Победа, Протопоповка, Дементиевка, Петровка, Черкасские Тишки, Одноробовка, Замуловка и Циркуны. Оккупанты задействовали авиацию для удара возле Гусаровки. Штурмовыми действиями пытался продвинуться в направлении Дементиевки, но безуспешно отошли.

Битва за Донбасс

Генштаб сообщил, что на Славянском направлении противник задействовал ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дубровного и Краснополья. Также провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки. Хотел нарушить систему навигационного обеспечения сил обороны и развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.

На Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись территории возле Сидорового, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Чтобы уточнить расположение наших войск, враг вел воздушную разведку БПЛА. Силы обороны отразили попытку наступления врага в направлении Григоровки.

На Бахмутском направлении были обстрелы наших войск из вооружений в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Удары вражеской авиации подверглись районам Зайцева и Соледара.

Была попытка отдельных подразделений противника улучшить тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск. Удачи россиянине имели, отошли.

На Авдеевском направлении враг огнем из танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям вблизи Водяного, Первомайского, Красногоровки, Железного и Новобахмутовки. Ударам авиации подверглись районы Марьинки и Валентиновки.

Из-за наступательных действий оккупанты пытались продвинуться в направлении Невельского, получили отпор и откатились назад. Для корректировки огня артиллерии враг вел воздушную разведку БПЛА.

В Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Большая Новоселка. Враг задействовал авиацию для ударов неподалеку от Владимировки. Вел наступательный бой в направлении населенного пункта Пречистовка, безуспешно, отошел.

Обстрелы и наступления на Юге

По информации Генштаба, на Запорожском направлении было враждебное огневое поражение территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Волшебного и Шевченко. Удары авиации получили районы Новополь, Гуляйпольского, Новоданиловки и Ольговского.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи разведки. Блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на том, чтобы не допустить продвижения наших войск. Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое. Нанес авиаудары вблизи Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

Силы разведывательной группы оккупантов пытались вести разведку в районе Потемкиного, но ВСУ их обнаружили и обезвредили.

Потери врага

Наши защитники 26 августа продолжили уничтожать врагов на Южном направлении. За сутки ликвидировали средства вражеской ПВО и многую технику оккупантов. Наша тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне. Также Воздушные Силы ударили по опорному пункту россиян в Новопетровке и скоплению вражеской живой силы и техники там же. Также атаковали позиции войск россии в Ольгино.

В американском Институте изучения войны заявляли, что командование армии россии продолжает вывозить технику с территории оккупированного Крыма. Вероятно, это обусловлено серией "хлопка", охватившего полуостров.

Что происходит на Херсонщине: смотрите видео