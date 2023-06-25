Россия готовила бунты в украинских тюрьмах, чтобы создать еще один фронт
Перед началом полномасштабного вторжения в Украину россияне готовили мятеж в украинских тюрьмах. Они желали открыть еще один фронт.
Об этом в интервью журналистке Рамине Эсхакзай рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, сообщает 24 Канал.
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Россияне готовили бунт в украинских тюрьмах
Высоцкая рассказала, что перед вторжением Россия планировала и готовила такую акцию, как подрыв украинской тюремной системы.
Они хотели устроить бунты внутри системы одновременно с полномасштабным вторжением, когда было расшатано управленческое звено,
– отметила заместитель министра.
Однако операция Кремля провалилась – украинские заключенные не среагировали на провокации врага.
"Наши осужденные заключенные удивили меня своим патриотизмом. И я благодарна им за эту позицию. Они могут жаловаться, могут быть недовольны нашей работой. Мы абсолютно нормально это воспринимаем и работаем, чтобы система функционировала лучше. Но то, что они не подорвали ее изнутри, еще и начали потом писать заявления на освобождение, потому что они хотят защищать страну – это нужно отметить", – подчеркнула Высоцкая.
По ее словам, последствия подрыва тюремной системы Украины спрогнозировать сложно.
"Если бы в тот момент еще и внутри системы все было расшатано – это был бы еще один фронт. А если бы по всей стране начались бунты – мы должны были бы отозвать Нацгвардию и другие силы, чтобы работать с тем, чтобы упорядочить работу тюремных учреждений", – подытожила заместитель министра.
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