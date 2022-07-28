Война не закончится быстро: что может устроить путин осенью

К зиме следует начинать готовиться всем. Думаю, что в конце концов газа для отопления этой зимой хватит.

Но нужно готовиться к тому, что ближе к холодной части осени основными целями российских ракетных ударов станут большие ТЭЦ и ТЭС.

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Украинцы должны готовиться

И, несмотря на все гигантские усилия организовать эффективную систему ПРО и даже заметный прогресс в этом направлении, обычно невозможно гарантировать, что российские атаки не добьются успеха.

Понятно, что многое могут сделать власти – пункты обогрева, запасы воды и продовольствия, возможности приготовления горячей пищи. Но все это не будет централизованно доступно всем во всех уголках воюющей страны.

А второй аспект – помощь ВСУ. Думаю, что уже через полтора месяца возникнет острая потребность в теплых вещах и оборудовании для обогрева для подразделений теробороны на передовой (не так остро, но и в профессиональных бригадах будут вопросы).

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Сам удивлялся – сколько всего предоставлено, а нужно еще. Но теперь видел и понимаю, что скажем форма или обувь чаще всего не выдерживает одного тяжелого боя. После каждого серьезного боя или маневра иногда теряется все или почти все остальное имущество подразделения (кроме личного оружия).

Война не закончится быстро. Надо готовиться.

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