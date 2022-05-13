Война с российской гидрой будет долгой: когда украинцы смогут увидеть победу
Источник:фейсбук Анатолия Октысюка
Готовы к тотальной войне на десятки лет? Россия будет вести войну на истощение с Украиной, чтобы уничтожить наше государство и сделать нас рабами.
Забег на длинную дистанцию
1. Нужно принять факт, что война с русской гидрой будет долгой. Это десятки лет (мы 8 лет воевали на Донбассе, и многие не замечали эту войну).
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Россия никогда не смирится с позором и поражением, которое они получили от украинского народа и ВСУ. Русская армия бомжей и бродяг опозорилась на весь мир, и они стремятся к реваншу.
2. Лэнд-лиз нам дают не просто так. Вы ведь это понимаете? Что впервые со времен Второй мировой запущена такая программа? Это игра на длинную дистанцию, чтобы у нас были резервы и возможности убивать российских захватчиков до тех пор, пока у них не закончится мясо.
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3. Сейчас Россия производит тотальную мобилизацию в ОРДЛО (в армию начали призывать женщин!!!), а также в своих депрессивных районах. На федеральные округа и субъекты федерации дают еженедельные планы мобилизации от 500 до 2000 тысяч фаршиков.Москва попытается взять нас фаршем и живой силой. Задавить массой. Москва будет бросать все новые и новые силы, чтобы сломить наше сопротивление.
4. Украина должна тоже провести максимальную мобилизацию резервов и уже думать над четвертой волной. Чтобы минимум 100 тысяч были готовы к войне. Потому что сейчас есть территориальная оборона, умеющая воевать и готовая сделать ротацию. А что будет к осени? Военное руководство уже над этим рассуждает и скоро будут решения.
5. Украина должна мобилизовать по международным каналам максимальное количество наемников. Лучше воевать долларом, чем своими гражданами.Я думаю, одним из KPI каждого посольства должно стать количество рекрутированных наемников, которым будут предлагать деньги и украинское гражданство. Каждое посольство должно вербовать наемников и демонстрировать свою эффективность.
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Экономический фронт
6. Экономика. Пока не запустят нормальную работу экономики, мы не выиграем войну. Топливный кризис – первый звонок, что система не работает, а на уровне управления – провал.
7. За почти три месяца войны мы так и не смогли полностью перевести экономику на военные рельсы. Западная Украина не смогла полностью реализовать свой тыловой потенциал, обеспечивающий работу на победу.
Главы военно-гражданских администраций не получают четких задач и топчутся на местах. Местные власти тоже не проявляют инициативу. Поэтому либо правительство сделает выводы, либо мы снова потеряем время.
Чиновники – зло. В условиях войны нужно сократить 30% бюрократов и направить их ресурсы на нужды ВСУ.
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8. Имел кучу встреч с разными людьми (бизнес, дипломаты, депутаты, коллеги-политологи). Все солидарны в том, что война – на годы, но наша власть не готова общаться с обществом и объяснять, к чему готовиться. А ситуация ухудшается, потому что у людей заканчиваются деньги и ресурсы. И растет напряжение.
9. На одной западной помощи мы далеко не уедем. Поэтому каждый должен планировать не только семейные бюджеты, но и свое будущее в этой стране и чем он может быть полезен для победы над злом.
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