Оккупанты в очередной раз терроризировали Украину "Шахедами": хронология 776 дня войны

Украинские защитники продолжают держать оборону на всей линии фронта, мужественно отражая атаки россиян. Наши воины уничтожают личный состав и технику захватчиков.

Продолжается 776 день полномасштабной войны России против Украины. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Враг начал наступление вдоль линии фронта, ударил по Запорожью: хронология 775 дня войны