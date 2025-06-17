Россия нанесла массированный удар по Киеву: хронология 1210 дня войны

Исполняющая обязанности ректора Киевского авиационного института Ксения Семенова рассказала, что в результате российского удара пострадало общежитие учреждения.

По словам Семеновой, жертв нет, зато есть раненые. Остаток атаки все находились в укрытиях.

Сейчас происходит переселение студентов и сотрудников из поврежденного общежития. Со всеми на контакте студсовет студгородка и администрация общежитий.

Если еще кому-то, о ком мы не знаем еще, нужна помощь, пишите, или подходите в 10 общежитие. Утром дам больше деталей. Вся команда на месте, работаем,

– отметила исполняющая обязанности ректора.