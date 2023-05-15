Фашистская Россия будет существовать до смерти Путина, – Бабченко об основной задаче Запада

Украине и союзникам нужно разработать план, как поступить после победы. Даже после изгнания оккупантов за пределы границ 1991 года, угроза со стороны России никуда не денется.

Об этом 24 Каналу заявил журналист Аркадий Бабченко. По его словам, в России не наблюдается революционных настроений, а финансовая подушка позволяет спокойно существовать еще много лет.

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После поражения Россия не перестанет быть угрозой

Бабченко считает, что Западу нужно поскорее понять, что на восточных границах Европы появилось фашистское государство, которое, после победы Украины, просуществует еще какое-то время, по меньшей мере, до смерти Путина. И даже после его смерти она никуда не денется.

"Вопрос в другом: что нужно сделать, что ее выбить? Россия распадется обязательно, как она это делала в 1917, в 1991 годах и обязательно распадется впоследствии. Но сейчас я не вижу предпосылок для этого. Все мои знакомые, которые приезжают в Москву говорят, что Париж выглядит хуже, чем Москва", – рассказал журналист.

Бабченко добавил, что Путин уже осознал, что война проиграна, но он готовится к новой, где учтет свои ошибки.

"Угроза не пройдет – если Украина отвоюет всю территорию, то Россия никуда не денется. Западу нужно сделать из нее аналог "православного Ирана", где Корпус стражей имеет власть только внутри страны, а для действий извне сил нет. И продолжать поставлять Украине оружие", – подчеркнул журналист.

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