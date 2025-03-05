"Шахеды" атаковали Украину, Трамп рассказал о письме от Зеленского: хронология 1106 дня войны
Россия продолжает вести кровавую и захватническую войну против Украины. Силы обороны сдерживают российские войска на фронте и наносят противнику значительные потери.
О главных событиях 1106 дня большой войны, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и достижения на международной арене, рассказывает 24 Канал.
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С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла: Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выразил готовность организовать мирные переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным. Он также отметил, что на украинского лидера не стоит давить, ведь "за Зеленским стоит большая часть украинского общества". Также Лукашенко сравнил Трампа и его предшественника – Джо Байдена. Нынешнего президента он назвал более независимым. Дональд Трамп заявил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности "в любое удобное время". Мы с моей командой готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы действительно ценим то, что Америка сделала, чтобы помочь вам, Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского важный месседж о готовности Украины сесть за стол переговоров для достижения мира По информации DeepState, украинские защитники отбросили российских военных возле села Западное на Харьковщине и возле села Успеновка в Донецкой области
Потери России
Лукашенко высказался относительно войны в Украине
Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых
– якобы говорится в сообщении от Зеленского к Трампу.
Трамп рассказал о письме от Зеленского
ВСУ отбросили врага возле Западного и Успеновки
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выразил готовность организовать мирные переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным.
Он также отметил, что на украинского лидера не стоит давить, ведь "за Зеленским стоит большая часть украинского общества".
Также Лукашенко сравнил Трампа и его предшественника – Джо Байдена. Нынешнего президента он назвал более независимым.
Дональд Трамп заявил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым и безопасности "в любое удобное время".
Мы с моей командой готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы действительно ценим то, что Америка сделала, чтобы помочь вам,
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского важный месседж о готовности Украины сесть за стол переговоров для достижения мира
По информации DeepState, украинские защитники отбросили российских военных возле села Западное на Харьковщине и возле села Успеновка в Донецкой области