Дроны массированно атаковали Крым: хронология 1157 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1157 дней. Россия продолжает пытаться захватить украинские земли и терроризирует мирное население, однако им мешают Силы обороны, которые мужественно сдерживают врага вдоль всей линии фронта.

О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также о последствиях вражеских обстрелов и новых военных преступлениях российских оккупантов, – информирует 24 Канал.

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