Дроны массированно атаковали Крым: хронология 1157 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1157 дней. Россия продолжает пытаться захватить украинские земли и терроризирует мирное население, однако им мешают Силы обороны, которые мужественно сдерживают врага вдоль всей линии фронта.
О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также о последствиях вражеских обстрелов и новых военных преступлениях российских оккупантов, – информирует 24 Канал.
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О налете дронов на Крым российские мониторинговые ресурсы сообщали примерно в 3 часа ночи 25 апреля. Беспилотники летели возле Сак, Евпатории, Севастополя, Ялты, Бельбека, Феодосии, Бахчисарая и даже в сторону Крымского моста. В частности, как уверяли пропагандисты, "в опасности была Сакская ТЭЦ". По данным вражеских СМИ, жители полуострова сообщали о многочисленных взрывах и звуках работы ПВО. Правда, так называемые "журналисты" традиционно добавляют о сбивании большого количества БпЛА. Кроме того, пожаров и последствий на земле якобы зафиксировано не было. О налете дронов на Ивановскую область России сообщили примерно в 4 утра. Известно, что в регионе раздавались сирены. Через несколько минут появилась информация, что БпЛА полетели на Шую. Работала ПВО. Ночью 25 апреля на Запорожье прогремели взрывы из-за атаки "Шахедами", работала ПВО. В DeepState сообщили, что Россия оккупировала Калиново и продвигается возле Березовки и Тарасовки. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия готова заключить соглашение по Украине, но нужно финализировать некоторые элементы, над чем стороны работают. Кремль не уточняет, что это за элементы. Однако уже якобы заметно, что Соединенные Штаты и Россия "движутся в правильном направлении". Контакты США и России по войне пока продолжаются. Глава российского МИД также добавил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф будет ехать в Россию уже с соглашением. Россия атаковала Харьков "Шахедами". В городе прогремело 5 взрывов. Предварительно, повреждены несколько частных домов. Информации о пострадавших пока нет.
Оккупанты заявляют налет дронов на Шую и Крым
Взрывы прогремели в Запорожье
Враг оккупировал Калиново в Донецкой области
В России заявили о готовности заключить соглашение по Украине
Россия ударила по Харькову "Шахедами"
О налете дронов на Крым российские мониторинговые ресурсы сообщали примерно в 3 часа ночи 25 апреля. Беспилотники летели возле Сак, Евпатории, Севастополя, Ялты, Бельбека, Феодосии, Бахчисарая и даже в сторону Крымского моста. В частности, как уверяли пропагандисты, "в опасности была Сакская ТЭЦ".
По данным вражеских СМИ, жители полуострова сообщали о многочисленных взрывах и звуках работы ПВО. Правда, так называемые "журналисты" традиционно добавляют о сбивании большого количества БпЛА. Кроме того, пожаров и последствий на земле якобы зафиксировано не было.
О налете дронов на Ивановскую область России сообщили примерно в 4 утра. Известно, что в регионе раздавались сирены.
Через несколько минут появилась информация, что БпЛА полетели на Шую. Работала ПВО.
Ночью 25 апреля на Запорожье прогремели взрывы из-за атаки "Шахедами", работала ПВО.
В DeepState сообщили, что Россия оккупировала Калиново и продвигается возле Березовки и Тарасовки.
Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия готова заключить соглашение по Украине, но нужно финализировать некоторые элементы, над чем стороны работают.
Кремль не уточняет, что это за элементы. Однако уже якобы заметно, что Соединенные Штаты и Россия "движутся в правильном направлении". Контакты США и России по войне пока продолжаются.
Глава российского МИД также добавил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф будет ехать в Россию уже с соглашением.
Россия атаковала Харьков "Шахедами". В городе прогремело 5 взрывов.
Предварительно, повреждены несколько частных домов. Информации о пострадавших пока нет.