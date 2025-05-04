Россия атаковала Украину "Шахедами": хронология 1166 дня войны

Продолжаются 1160 сутки с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии фронта и контратакуют, где это возможно.

О ситуации на фронте и международной арене, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления российских оккупантов, – рассказывает 24 Канал.

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