Россия атаковала Украину "Шахедами": хронология 1166 дня войны
Продолжаются 1160 сутки с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии фронта и контратакуют, где это возможно.
О ситуации на фронте и международной арене, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления российских оккупантов, – рассказывает 24 Канал.
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Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что по меньшей мере восемь вражеских КАБов было сброшено на прифронтовой Орехов. Вследствие вражеских ударов были разрушены жилые дома. По предварительной информации, ранения получили два человека. Ночью БпЛА атаковали Киев, разрушения и возгорания фиксировали в 3 районах: В общем есть 7 пострадавших, из которых 2 детей.
Россияне ударили КАБами по Орехову
Последствия атака вражеских БпЛА на Киев
Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что по меньшей мере восемь вражеских КАБов было сброшено на прифронтовой Орехов.
Вследствие вражеских ударов были разрушены жилые дома.
По предварительной информации, ранения получили два человека.
Ночью БпЛА атаковали Киев, разрушения и возгорания фиксировали в 3 районах:
В общем есть 7 пострадавших, из которых 2 детей.