Удар россиян по Конотому, Подмосковье под атакой БпЛА: хронология 1167 дня войны

Уже 1167 дней Украина дает отпор российскому вторжению. Защитники сдерживают врага по всей линии фронта и наносят ответные удары.

О ситуации на передовой, последствия очередных обстрелов, новые доказательства военных преступлений России и дела в международной политике – рассказывает 24 Канал.

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