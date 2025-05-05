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24 Канал Новости Украины Удар россиян по Конотому, Подмосковье под атакой БпЛА: хронология 1167 дня войны
5 мая, 06:59
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Удар россиян по Конотому, Подмосковье под атакой БпЛА: хронология 1167 дня войны

Анастасия Диденко

Уже 1167 дней Украина дает отпор российскому вторжению. Защитники сдерживают врага по всей линии фронта и наносят ответные удары.

О ситуации на передовой, последствия очередных обстрелов, новые доказательства военных преступлений России и дела в международной политике – рассказывает 24 Канал.

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07:03, 05 мая

06:33, 05 мая

Россияне атаковали Конотоп баллистикой и БпЛА

В ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Городской голова Конотопа сообщил о работе ПВО в регионе, а впоследствии – о последствиях удара врага.