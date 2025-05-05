5 мая, 06:59
Удар россиян по Конотому, Подмосковье под атакой БпЛА: хронология 1167 дня войны
Уже 1167 дней Украина дает отпор российскому вторжению. Защитники сдерживают врага по всей линии фронта и наносят ответные удары.
О ситуации на передовой, последствия очередных обстрелов, новые доказательства военных преступлений России и дела в международной политике – рассказывает 24 Канал.
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В ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. Городской голова Конотопа сообщил о работе ПВО в регионе, а впоследствии – о последствиях удара врага.
07:03, 05 мая
06:33, 05 мая
Россияне атаковали Конотоп баллистикой и БпЛА
В ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Городской голова Конотопа сообщил о работе ПВО в регионе, а впоследствии – о последствиях удара врага.