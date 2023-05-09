Взрывы в Киевской области, Россию атакуют "странные предметы": хронология 440 дня войны

Россия продолжает попытки наступать на Украину, однако ВСУ мощно противостоят врагу. Наши военные также сдерживают наступление врага в Бахмуте на Донетчине.

Какая ситуация на поле боя и на дипломатическом фронте – читайте в тексте 24 Канала.

Важно Последствия ночной атаки по Украине Бахмут забросали "фосфором": хронология 439 дня войны

в Голосеевском районе произошло возгорание в результате падения обломков во двор частного дома. Данные уточняются;

в Шевченковском районе – обломки ракеты нашли на проезжей части.

В КМВА рассказали о предварительных последствиях сбивания вражеских ракет над столицей:

Затем в КМВА уточнили, что были пуски с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Однако выпущенные ракеты скорее всего типа Х-101 (Х-555) не достигли своих целей – ПВО сбила ориентировочно 15 враждебных целей.

На всей территории Украины объявили об отбое воздушной тревоги.Взрывы раздались в Киевской области. В окрестностях Киева работала ПВО, людей призывали находиться в укрытиях. Впоследствии были повторные взрывы в Киевской области и повышена опасность в Черниговской области.США 9 мая объявят об очередном пакете военной помощи для Украины на сумму 1,2 миллиарда долларов. Эти деньги планируется вложить в укрепление противовоздушной обороны Украины. В частности, их израсходуют на системы противовоздушной обороны HAWK, зенитные боеприпасы, беспилотники для противовоздушной обороны. Также на них купят артиллерию, ракеты, съемку спутников и финансирование текущего технического обслуживания, запасные части для разных систем.По всей Украине объявили воздушную тревогу. Оккупанты подняли в небо четыре своих Ту-95. Также взлетал Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка". Предварительно сообщалось о пусках крылатых ракет. Взрывы раздавались в Киевской области. В Киевской ОВА людей заверили, что работает ПВО.Россияне в ночь на 8 мая атаковали Украину "Шахедами". Однако наша ПВО сбила все 35 из 35 запущенных вражеских дронов. Аналитики американского Института изучения войны отметили, что враг "чрезмерно компенсирует неэффективность ударов с беспилотников, преувеличивая их размер и масштаб".В ISW также объяснили, почему несколько лидеров стран примут участие в российском параде 9 мая. В частности, Путин делает это для того, "чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии".Хорватия передаст ВСУ вертолеты Ми-8. Речь идет о 14 единицах техники советского производства. Первые 9 единиц уже покинули Хорватию. Остальные 5 доставят в Украину наземным ходом.В России ночь оказалась тревожной. Так, в Тамане Краснодарского края россияне жаловались на падение "странного предмета", а возле Крыма в селе Глазовка Ленинского района якобы сбили беспилотник.